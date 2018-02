Cagliari Napoli | le probabili formazioni

Napoli - ufficializzato l'arrivo del croato Milic. Hamsik : 'Ora testa al Cagliari' : Napoli - Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Hrvoje Milic, terzino sinistro croato. A dare l'uffcialità all'arrivo dello svincolato, un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, 'Benvenuto ...

Ceppitelli avvisa il Napoli : 'Il Cagliari non parte battuto' : Luca Ceppitelli avvisa il Napoli: il Cagliari venderà cara la pelle nella partita che la capolista giocherà lunedì sera. "Il Napoli è forte, sta lottando per vincere lo scudetto. Ma il risultato non è ...

Cagliari-Napoli senza tifosi ospiti : è polemica : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, una gara fondamentale metterà di fronte Cagliari e Napoli in una partita da non sbagliare assolutamente. Non mancato inoltre le polemiche, i tifosi azzurri non potranno infatti seguire la squadra per motivi di ordine pubblico, sia per la visita del Presidente della Repubblica, sia per possibili scontri tra le tifoserie. Non ci sta De Magistris: “da napoletano, da tifoso e da Sindaco ...

Napoli : Milic convocato con il Cagliari : La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'approdo di Hrovje Milic al Napoli: già lunedì a Cagliari ci sarà la prima convocazione in maglia azzurra: ieri l'ex viola ha svolto il suo primo allenamento a CastelVolturno, ...

Cagliari - il DG Passetti : 'Promessa agli juventini? Daremo il massimo contro il Napoli' : 'Facciamo una promessa agli Juventini e a tutti i tifosi: cercheremo di dare il massimo' lo ha detto ai taccuini del Corriere Dello Sport il DG del Cagliari Mario Passetti . 'Per noi questa è una partita che ha una valenza speciale, sarà fondamentale scendere in campo ricordando il valore della maglia che indossiamo. Un valore ...

Napoli - Milik tra i convocati per la gara col Cagliari : Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, Arek Milik potrebbe tornare tra i convocati del Napoli nella prossima sfida di campionato, quella contro il Cagliari . ' Racconta 'radio Castel Volturno' - si legge - che Milik nelle ultime due ...

Chievo-Cagliari - messaggio di Pavoletti al Napoli : ... ha voluto mandare un messaggio agli azzurri, prossimo avversario del Cagliari : 'Con il Napoli ce la giocheremo - ha dichiarato a 'Sky Sport' - spero che vincano lo scudetto ma farò di tutto per ...

Pavoletti : 'Castan ha voglia - puntano su di me. Napoli poi Cagliari - lo rifarei' : Pavoletti a due giorni da Cagliari-Milan Leonardo Pavoletti , attaccante del Cagliari ha parlato ai microfoni Sky Sport dei suoi primi mesi in rossoblù e la prossima gara di campionato, sfida interna contro i rossoneri . Queste le sue dichiarazioni: ' La società ha puntato forte su di me, ha avuto la pazienza di ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : sorprese di Inter - Atalanta e Cagliari - il Napoli accelera : Giorni cruciali per il Calciomercato, ecco tutte le trattative del giorno. Il Benevento deve fare i conti con la squalifica del difensore Lucioni, si cerca un sostituto, occhi su Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Torino. L’ostacolo è rappresentato però dalla volontà di Mazzarri che vorrebbe trattenere il giocatore. Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è ...

La Juve tiene il passo del Napoli Cagliari battuto a domicilio 1-0 : Decide un gol di Bernardeschi al 74': polemiche perché un giocatore del Cagliari era a terra dopo uno scontro. A favore dei bianconeri anche il conto dei legni: traversa di Dybala e palo di Bernardeschi contro quello di Farias

La Juventus soffre ma vince 1-0 a Cagliari : bianconeri a meno uno dal Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri soffre terribilmente contro il Cagliari di Diego Lopez, ma alla fine sfrutta una grande giocata di due dei suoi giocatori più ispirati, Douglas Costa e Bernardeschi per sbanacare la Sardegna Arena. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex attaccante della Fiorentina su assist al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco, al minuto 74'. Proteste dei sardi per il fallo, in partenza ...