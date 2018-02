Burnout Paradise Remastered | un video lo mette a confronto col capitolo orginale

Burnout Paradise Remastered includerà la gloriosa colonna sonora del capitolo originale : In seguito all'annuncio di Burnout Paradise Remastered si sono vorticosamente inseguite numerose voci di corridoio, la maggior parte relative alla presenza poi smentita di microtransazioni all'interno del gioco.Una nuova conferma arriva però da Criterion stessa, che come riporta Videogamer.com ha preso la parola su Twitter rispondendo a un fan che chiedeva delucidazioni riguardo la colonna sonora del gioco. Burnout Paradise Remastered includerà ...

EA non ha nulla da annunciare su una versione Switch di Burnout Paradise Remastered : Poco tempo fa EA ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Burnout Paradise Remastered per PS4, Xbox One e, più avanti, anche per PC. Ultimamente la compagnia è intervenuta a chiarire la questione delle microtransazioni che, a quanto pare, non saranno presenti nel gioco.Ma EA, come segnala Nintendolife, è stata anche interpellata da Polygon sulla possibile versione per Switch e, al riguardo, ha comunicato che non esistono annunci su un eventuale ...

EA conferma : niente microtransazioni in Burnout Paradise Remastered : Come probabilmente saprete, poco tempo fa è stato annunciato il nuovo Burnout Paradise Remastered per PS4, Xbox One e PC, la versione rimasterizzata del gioco uscito nel 2008 che tornerà il prossimo 16 marzo su console, mentre per la versione PC bisognerà attendere la fine dell'anno.In seguito all'annuncio di Burnout Paradise Remastered il titolo ha fatto la sua comparsa sugli store online e, qualche giocatore interessato, ha notato che nella ...

Burnout Paradise Remastered : il gioco è stato annunciato per PS4 - Xbox One e PC : Burnout Paradise è stato inizialmente lanciato nell'ormai lontano 2008, trascinando i giocatori in un mondo di bolidi svettanti su strada, corse adrenaliniche ed epici incidenti automobilistici.Ebbene, come riporta Dualshockers, sarà presto possibile tornare a varcare l'asfalto a bordo della nostra macchina preferita, EA ha infatti annunciato una versione rimasterizzata del gioco. Burnout Paradise Remastered arriverà per PS4, Xbox One e PC il 16 ...

Burnout Paradise Remastered a marzo su PS4 e Xbox One - uscita e dettagli : Burnout Paradise Remastered è stato ufficialmente annunciato anche con una data di uscita: sarà disponibile dal 16 marzo su PS4 e Xbox One. La prima riedizione del gioco di Electronic Arts arriva dopo ben dieci anni di distanza dal primo rilascio. Criterion Games ed Electronic Arts annunciano quindi che Burnout Paradise Remastered avrà anche contenuti originali e otto espansioni. Gli appassionati del gioco potranno così tornare a Paradise ...

Burnout Paradise REMASTERED riporta i giocatori a Paradise City da Marzo : Criterion Games ed Electronic Arts annunciano che BURNOUT Paradise REMASTERED sarà disponibile a partire dal 16 Marzo per PlayStation 4 e Xbox One. Si torna a Paradise City con BURNOUT Paradise REMASTERED I videogiocatori faranno ritorno a Paradise City e saranno chiamati ancora una volta a creare scompiglio e scatenare il caos nel mondo dei motori: nelle ambientazioni più sfidanti, dai viali del ...

Burnout Paradise HD Remaster : spunta una data di uscita per il mercato giapponese : Dopo i rumor relativi a una versione rimasterizzata di Burnout Paradise emersi qualche tempo fa, che vedevano la comparsa del gioco nei listini di alcuni rivenditori brasiliani, ecco che arriva una gradita notizia per tutti i fan del gioco.Infatti, come segnalato da Gematsu, "Burnout Paradise HD Remaster" (titolo provvisorio) arriverà ufficialmente. Electronic Arts rilascerà il titolo il prossimo 16 marzo in Giappone solo per PlayStation 4 al ...