BURIAN | GELO E NEVE AL NORD Video frane e maltempo | -5 a Milano | emergenza a Genova

Maltempo e allerta gelo - BURIAN in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia , la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità , ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Arriva il “ BURIAN ” : GAIA ricorda di proteggere i contatori dal gelo : Nei prossimi giorni è prevista una diminuzione delle temperature e l’arrivo del Burian, un vento freddo siberiano, che potrebbe portare gelo , specie nelle zone montane e durante le ore notturne. GAIA S.p.A. ricorda pertanto a tutti gli utenti di prendere le opportune precauzioni per evitare danni al proprio contatore dell’acqua, che in presenza di basse temperature può congelarsi, rompersi e infine portare all’interruzione ...

Meteo Regno Unito : allerte neve e gelo per il BURIAN in arrivo sulle isole Britanniche [DETTAGLI] : allerte neve sono state emanate per Londra e il sud-est a causa del gelo proveniente dalla Siberia che sta stringendo in una morsa il Regno Unito in quella che viene definita la fine di febbraio più fredda degli ultimi 5 anni. L’ondata di freddo, rinominata la “bestia dell’est”, farà precipitare le temperature ampiamente sotto lo zero dalla notte di domenica, con minime di -8°C attese su vaste zone del Regno Unito. Martin Bowles, Meteorologo di ...