Brescia | nella Terra dei Fuochi del Nord smantellata la task-force | spostati e non

Torino infilza Brescia sprecona nella coppa Italia delle sorprese : Succede nello sport, più che nella vita, di peccare tanto e poi trovare una luce, ma ieri al pala Mandela di Firenze sembrava davvero che una squadra lacerata, dove due grandi allenatori avevano ...

Basket - Coppa Italia 2018 : finale thrilling! Torino batte Brescia in volata : primo trionfo nella storia! : LA CRONACA Una finale che era cominciata all'insegna della tensione , con mani a dir poco fredde da parte dei protagonisti in campo. Torino segna solo un canestro nei primi sei minuti, con Blue, ...

Basket - Coppa Italia 2018 : finale thrilling! Torino batte Brescia in volata : primo trionfo nella storia! : La Fiat Torino ha vinto la Coppa Italia 2018. Un trionfo giunto battendo in finale la Germani Brescia per 69-67 dopo una partita in cui c’è stato tutto: tensione, intensità, cuore, agonismo, voglia. Alla fine l’ha spuntata la squadra piemontese, dopo una lotta decisa in un finale dalla sceneggiatura perfetta dal punto di vista delle emozioni, con il canestro decisivo di Sasha Vujacic a 2″ dalla fine. In pochi si aspettavano la ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : Torino nella storia - Brescia ko in finale 69-67 : Torino entra nella storia, conquistando la sua prima Coppa Italia al termine di una Final Eight da mettere negli annali della pallacanestro Italiana per intensità ed emozioni espresse. Al Madela ...

Brescia - bambino di 8 anni trovato impiccato con una sciarpa nella sua stanza : Un bambino di otto anni è stato trovato impiccato con una sciarpa fissata all’armadio della sua camera. Il corpo è stato trovato nel primo pomeriggio dell’8 febbraio a Travagliato, in provincia di Brescia. A trovare il piccolo è stata la madre, di origini pakistane, ma ormai il cuore del bambino si era già fermato. Trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, per lui non c’è stato più nulla da fare ed è deceduto ...

Brescia - pensionato ucciso di botte nella casa di Santo Domingo : Sconcerto nel Bresciano. La famiglia di Vittorio Giuzzi è stretta nella morsa del dolore. L'uomo, è stato ucciso nella sua abitazione di Santo Domingo dove si era trasferito da anni per lavoro.

Ubi Banca - assemblea annuale il 6 aprile nella sede di Brescia : Potrebbe essere l'ultima assemblea di approvazione del bilancio con sistema duale. Il prossimo 6 aprile, a Brescia (come previsto nel sistema di alternanza) è infatti in programma l'assemblea dei soci ...

SUSY LAUDE E DINO ABBrescia / Coppia nella vita e di ballo pronti a stupire! (Dance Dance Dance) : Gli attori SUSY LAUDE e DINO ABBRESCIA, compagni anche nella vita, formano una delle coppie in gara a Dance Dance Dance. nella vita lui fa da mamma e lei da papa, i lavori più difficili.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:38:00 GMT)