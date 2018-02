Borsalino | Finanza sequestra il marchio | ora si potrà vendere dopo fallimento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2018)la dichiarazione didel 18 dicembre scorso la Guardia dihato il, su richiesta della Procura della Repubblica di Alessandria. Erano stati i curatori fallimentari, Stefano Ambrosini e Paola Barisone, ad attivarsi per il sequestro, autorizzati dal giudice delegato al. Il sequestro scongiura il trasferimento del brand a terzi e consente ai curatori di mettere in vendita l’intera azienda, compreso il. Il, noto in tutto il mondo, era stato venduto dal Mediocredito alla Haeres Equita di Camperio, che ha in affitto la. Un’operazione, duramente censurata dal Tribunale, e per questo finita sotto la lente della stessa Procura, che alcune settimane fa, in base alla relazione dei curatori fallimentari, ha chiesto al gip il sequestro del. Il sequestro segna una nuova svolta nella vicenda. ...