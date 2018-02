Borsa | Europa | Parigi +0 | 15%

Borsa : Milano chiude in testa Europa : ANSA, - Milano, 23 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in testa alle altre borse europee , Ftse Mib +0,93% a 22.672 punti, , archiviando le parole sul prossimo voto in Italia del presidente della ...

Piazza Affari rimbalza sull'onda dei petroliferi : è la miglior Borsa d'Europa : Oggi sono attesi i discorsi di alcuni membri della Federal Reserve , come Dudley, Rosengren, Mester e Williams da cui si spera emergano ulteriori spunti sullo stato dell'economia Usa e sulle ...

Borsa : Europa chiude debole : MILANO, 22 FEB - Le Borse europee riducono le perdite verso la fine della seduta e chiudono in ordine sparso, spinte dall'andamento positivo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 chiude in calo ...

Borsa : Milano in calo è peggiore Europa : ANSA, - Milano, 22 FEB - La Borsa di Milano , -0,8%, indossa la maglia nera in Europa ma riduce il calo accumulato con le parole del presidente della Commissione Ue, Jean Claude Junker, sugli scenari ...

Borsa : Europa cauta in attesa Wall Street : ANSA, - MILANO, 20 FEB - Andamento cauto per le Borse europee, nel complesso sulla parità, dopo una breve frenata sull'uscita dei dati della fiducia delle imprese tedesche e l'avvio dell'attività Usa, ...

Borsa : Milano conclude debole con Europa : ANSA, - Milano, 19 FEB - Parte in negativo la settimana delle Borse europee, prive del riferimento di Wall Street chiusa per festività, e Milano è stata la peggiore: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...

Borsa : ok Europa e Milano - male Vivendi : ANSA, - Milano, 16 FEB - Piazza Affari e le Borse europee si avvicinano a metà giornata tutte in positivo, con un rialzo poco al di sotto del punto percentuale: l'indice Ftse Mib sale dello 0,9%, ...

Borsa : Europa cresce - scivola Vivendi : ANSA, - MILANO, 16 FEB - I mercati finanziari europei restano positivi in attesa che nel primo pomeriggio inizi la pubblicazione dei dati macroeconomici statunitensi di giornata. Con l'allentamento ...

Borsa : Milano in rialzo al top Europa : ANSA, - Milano, 14 FEB - La Borsa di Milano , +1,8%, allunga il passo verso il finale e chiude in forte rialzo, indossando la maglia rosa in Europa. I listini hanno risentito dell'accelerazione dell'...

Borsa : Europa aumenta rialzo - bene Milano : ANSA, - Milano, 14 FEB - Le Borse europee aumentano i rialzi in scia con Wall Street che, dopo un avvio in calo, è passata in terreno positivo. La migliore performance è di Piazza Affari con il Ftse ...

Borsa : Europa torna ad allungare prima di inflazione Usa - +0 - 6% Milano : ... elemento essenziale per ipotizzare le prossime mosse in politica monetaria da parte della Federal Reserve. In vista delle statistiche il dollaro ha arginato le perdite rispetto alle principali ...