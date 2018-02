Bologna | ancora neve | in Appennino oltre un metro Altri fiocchi in arrivo

Ancora scontri a Bologna tra polizia e centri sociali : Ancora scontri nel cuore di Bologna tra antagonisti e polizia. Dopo i tafferugli di oggi pomeriggio in cui sono rimasti feriti cinque ragazzi e un poliziotto, in serata si sono registrati nuovi scontri tra le forze dell'ordine e gli antifascisti. La tensione è salita nel momento in cui è inziato il comizio di Forza Nuova. Gli antagonisti hanno l'obiettivo di fermare proprio il comizio e i manifestanti di Forza Nuova. Di fatto piazza ...

Icardi ancora in dubbio per Inter-Bologna : pronto Eder : Durante la seduta infatti Icardi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe avvertito qualche fastidio all'adduttore tanto che ieri l'attaccante non è sceso in campo limitandosi al lavoro in ...

Bologna - ANBI : saranno ancora mesi critici per le disponibilità d’acqua : “La situazione è diversa dallo scorso anno ma, allo stato delle cose, sono prevedibili, nei mesi a venire, ulteriori situazioni di difficoltà nelle disponibilità idriche per l’agricoltura con ricadute non solo economiche, ma anche ambientali. Trovarsi già ora, ad effettuare proiezioni credibili, è molto importante ed aiuterà ad accorciare i tempi delle risposte ai territori.” Lo afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale ...

Serie A Donadoni : «Bologna - aspetto ancora il salto di qualità» : BOLOGNA - "Non siamo stati bravissimi, va detto. Però non meritavamo assolutamente di perdere" . Roberto Donadoni , ai microfoni di Mediaset Premium, ha analizzato la sconfitta del Bologna contro la ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Bologna : ancora fuori Milik. Quote - le ultime novità live - Serie A 22giornata - : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Bologna: prima convocazione per Machach tra le fila dei partenopei, Dzemaili insidia il posto di Pulgar a centrocampo.

Bologna - la firma di Masina slitta ancora : Come riporta oggi il Corriere dello Sport , il Bologna ha deciso di compiere un passo verso Adam Masina nella trattativa per il rinnovo contrattuale accontentando la richiesta del ragazzo di un ingaggio da 800mila euro annuali. La ...

Bologna-Udinese 1-2 - pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Lasagna ancora decisivo (VIDEO) : Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Lasagna ancora decisivo (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti E highlights 19^ giornata – Altra vittoria per l’Udinese, che fa cinque su cinque dall’arrivo di Massimo Oddo. Superato l’ostacolo Bologna, che subisce invece il nono ko in ...

DIRETTA / Piacenza Fortitudo Bologna(44-53)streaming video tv - risultato.La Fortitudo allunga ancora : DIRETTA Piacenza Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live del derby emiliano di basket Serie A2 (oggi venerdì 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:37:00 GMT)

Serie A Bologna - i convocati : ancora out Palacio : Bologna - Nessuna sorpresa nelle convocazioni del Bologna : restano ai box sia Palacio che Di Francesco. In attacco, dove Destro e Verdi sembrano in pole, si giocano una maglia da titolare Falletti (...

Juventus - Dybala dalle stelle alle stalle. A Bologna ancora in panchina? : Torino, 14 dicembre 2017 - In poche settimane, il mondo per Paulo Dybala si è letteralmente capovolto. L'argentino è infatti passato dall'essere l'uomo copertina della Juventus a diventare quasi un problema per i bianconeri. Da più di un mese a ...

Juventus - Buffon ancora out con il Bologna? Intanto consiglia Dybala : Torino, 13 dicembre 2017 - Il numero uno sul campo, il numero anche sul palco. Gigi Buffon è stato eletto come l'uomo dell'anno ai Gazzetta Awards, ennesimo riconoscimento di una carriera ai limiti ...