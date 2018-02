Berlusconi | Senza maggioranza al voto C' è il rischio di speculazioni

Berlusconi : senza governo c'è il rischio di speculazioni sui mercati : "L'Italia è un Paese importante per l'Ue, quindi ciò che succede da noi interessa anche a Bruxelles e se queste elezioni non portano a un governo e a una maggioranza anche l'Europa è preoccupata". Lo ...

Elezioni - Berlusconi : “Di Maio? Ragazzotto senza scuola e mestiere - un bel musino da tv - ma inconsistente” : “Di Maio? E’ un Ragazzotto senza scuola e senza mestiere. Ha sicuramente imparato a fare politica, è un ragazzino sveglio, ha un bel musino da televisione, però ha una inconsistenza interiore che è assoluta”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E attacca il M5S: “Non sono un partito democratico, ma una setta che dipende da un unico capo, che è un vecchio comico: il signor Grillo di Genova. ...

Elezioni - Berlusconi : 'Senza maggioranza Mattarella deve rimandare gli italiani alle urne' : 'Se il Pd restasse al 21% e pretendesse di restare al governo, questo sarebbe un altro colpo di Stato'. Silvio Berlusconi, ospite a 'Otto e...

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Berlusconi : senza maggioranza subito al voto con il Rosatellum : Roma, 14 feb. , askanews, - Se non ci sarà una maggioranza parlamentare chiara "bisognerà tornare a votare al più presto possibile". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ...

Berlusconi - senza maggioranza subito voto : ANSA, - ROMA, 14 FEB - "Se non c'è un esito chiaro si deve andare subito al voto. Si torni a votare con questa legge elettorale nei tempi più veloci perchè non ci sarebbe una maggioranza per cambiarla"...

Berlusconi : abolire legge su unioni civili senza tornare indietro : Roma, 12 feb. , askanews, 'Penso che la legge sulle unioni civili sia sbagliata' ma 'abolire una legge non significa tornare alla situazione precedente, non vogliamo togliere diritti a nessuno ma ...

Berlusconi e Salvini : senza vincitori si va al voto - no a governi di scopo : Il leader della Lega: chiuderemo i centri di accoglienza per i migranti. Il Cav: il fascismo è morto, sugli immigrati è colpa della sinistra

Berlusconi - nostro ospite : senza maggioranza al voto con questo governo : E' lo scenario ipotizzato dal leader di Forza Italia del dopo elezioni. Abrogare o modificare la legge Fornero, Flat tax contro oppressione fiscale-giudiziaria -

Berlusconi-Salvini - altre scintille. 'Senza maggioranze resta Gentiloni' : Il laeder di Forza Italia respinge la proposta di un ritorno alla leva militare suggerita dal segretario del Carroccio, al quale lancia una stoccata anche sulla chiusura delle moschee - Nuova ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Senza Berlusconi non andate da soli neanche in bagno”. “Senza di lui non sapreste di cosa parlare” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Casus belli: l’alleanza tra Berlusconi e la candidata alla presidenza del Consiglio. “Io non ricomincio da Berlusconi, ma da Giorgia Meloni” – precisa la presidente di FdI, rispondendo al conduttore Giovanni Floris – “Siete voi giornalisti a dire che il centrodestra ricomincia da Berlusconi. Io sono ...

Elezioni - Berlusconi torna a promettere condoni edilizi e fiscali : “Case senza licenza e 15% per chiudere col fisco” : Costruire palazzi senza alcun permesso e aprire attività commerciali senza nessuna licenza. E poi la chiusura delle pendenze fiscali pagando il 10% di quanto si deve allo Stato. Se Silvio Berlusconi vincerà le Elezioni sarà possibile. La campagna elettorale per le politiche del 4 marzo inizia ad entrare nel vivo e il leader di Forza Italia torna ad elencare due tra le più riuscite specialità della casa: il condono edilizio e quello ...