Berlusconi costruttore | Demolire la burocrazia e il codice degli appalti

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Un po', sempre con la «malattia del mattone», un po' Zorro, «ancora una volta in campo, per liberare l'Italia dall'oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria». Silvioè incontenibile, negli ultimi giorni di campagna elettorale. Se all'Ance promette di cancellare il, sul nuovo sito web di Forza Italia il leader racconta di sentirsi un po' come «Don Diego de la Vega, un uomo che poteva vivere in maniera agiata e tranquilla e invece mette la maschera per proteggere il suo popolo».Ai costruttori spiega di avere sempre «qualche casa in costruzione» e di lottare da 40 anni con la«ammazza imprese». Insomma, i problemi della categoria li conosce bene e, strappando applausi, annuncia che il...