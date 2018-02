calciomercato

: Benedetto Arsenal: l'avversario ideale per rivedere il grande Milan d'Europa - Fra_VFC : Benedetto Arsenal: l'avversario ideale per rivedere il grande Milan d'Europa - cmdotcom : Benedetto #Arsenal: l'avversario ideale per rivedere il grande #Milan d'Europa -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) In questo senso, la partita contro i Gunners è la vetrina, perché una partita che verrà trasmessa e vista in tutto il mondo. Certamente anche in Cina. Una bella soddisfazione anche per la ...