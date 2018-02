Belluno | i tralicci dell’elettrodotto davanti alle dolomiti autorizzati dal governo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2018) “Queialti 50 metri sopra il Piave sono un obbrobrio, avranno un impatto devastante sull’ambiente, passando sopra a siti di particolare valore. Ma non solo, si staglieranno bene sullo sfondo delle prime cime delleUnesco. Anche se è il terzo aspetto quello veramente grave: cioè l’impatto che avranno sull’aeroporto. Isaranno un ostacolo al volo e l’aeroporto dinon potrà più essere usato come luogo di atterraggio per la protezione civile”. Il sindaco di, Jacopo Massaro, non ha dubbi. L’elettrodotto “della media vdel Piave” ha appena avuto l’autorizzazione del Consiglio dei Ministri. Ma il progetto per le nuove linee dell’alta tensione, che andrebbero a sostituire la rete esistente tra Pieve di Cadore e, realizzato da Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, non convince. Né lui, né i comitati civici della ...