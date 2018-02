optimaitalia

: Bellamy Young di #Scandal firma per un nuovo ruolo in una soap: sarà radicalmente diverso da Mellie Grant?… - OptiMagazine : Bellamy Young di #Scandal firma per un nuovo ruolo in una soap: sarà radicalmente diverso da Mellie Grant?… - Glinformati : False Profit: Bellamy Young da Scandal al pilot della nuova serie targata ABC - GLI INFORMATI -… - badtvit : #FalseProfit: Bellamy Young da #Scandal al pilot della nuova serie targata ABC -

(Di venerdì 23 febbraio 2018)dilascerà anche la Casa Bianca, ma non certo il network ABC: dopo la fine della serie di Shonda Rhimes, nella quale interpreta la first lady Mellie Grant, l'attrice apparirà nel pilot di False Profits, nuova serie prodotta dallo stesso canale.A riportare la notizia è il portale TVLine, che spiega come False Profits sia una "commedia" descritta come segue: "Desperate Housewives incontra Glengarry Glen Ross". La serie, della quale per ora è stato ordinato solo un pilot - ciò significa che verrà ordinata solo se al network piacerà il primo episodio -, segue la storia di un gruppo di donne dell'Arizona che si contendono la supremazia nel mondo dei cosmetici.Laura, una mamma single con due bambini che ha da poco intrapreso la carriera di rappresentante di cosmetici, pur non avendo idea di cosa la aspetta. Il pilot di False Profits, ...