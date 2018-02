Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Romania-Italia Quando si gioca? Programma | orari e

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le pagelle di Italia-Olanda. Amedeo Della Valle trascinatore. Preziosi Abass - Burns e Sacchetti : L’Italia fa tre su tre nelle Qualificazioni Mondiali 2019 battendo l’Olanda 80-62. È stata una grande prestazione da parte degli azzurri, che hanno offerto un’altra prova convincente. Ecco le pagelle dell’Italia. Awudu Abass 7 – È una delle sorprese più liete di questo nuovo corso dell’Italia. Anche stasera è stato fondamentale in tutto, difesa ma soprattutto attacco. Con Milano trova poco spazio mentre con la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l'Italia cala il tris - Olanda battuta 80-62 : ... Paesi Bassi-Romania 1 luglio 2018 Paesi Bassi- Italia , Romania-Croazia LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE: Lunedì 26 febbraio Romania"Italia ore 18 - Sky Sport 2 HD , pre ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “È un momento importante per l’Italia. Se pensiamo di essere già arrivati non abbiamo capito niente” : È un Meo Sacchetti soddisfatto ma che mantiene i piedi per terra, quello che ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Una partita che gli azzurri hanno controllato, pur con qualcosa da rivedere. “I bassi ci sono stati. abbiamo pagato qualcosa fisicamente, soprattutto sui rimbalzi nel primo tempo“, ha commentato il coach ai microfoni di Sky Sport. “Loro ci hanno concesso molto, avevamo dei buoni tiri e ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia prosegue la sua marcia e mette un piede nella seconda fase. Olanda battuta 80-62 : prosegue a vele spiegate il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. L’Olanda si è rivelata un’avversaria meno pericolosa del previsto, superata in maniera convincente per 80-62. È stata un’altra bella prova quella del gruppo di Meo Sacchetti, che ha comandato la gara dall’avvio alla fine. Aldilà del valore tecnico degli avversari era un impegno tutt’altro che facile, per il CT in primis, ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : 80-62 - dominio degli azzurri al Palaverde - Della Valle on fire! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Romania-Italia. Quando si gioca? Programma - orari e tv : Dopo l’Olanda, tocca alla Romania. L’Italia volerà da Treviso a Cluj-Napoca, per affrontare i rumeni nel secondo impegno della seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. È la prima partita del girone di ritorno: serve una vittoria agli azzurri per avvicinare la qualificazione alla prossima fase, alla quale accederanno le prime tre del girone che comprende anche la Croazia. Il format, però, non consente errori o ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : 73-52 per gli azzurri - a 5' dal termine : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : 45-34 - azzurri avanti al termine del primo tempo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : 36-27 - Schaftenaar restituisce ossigeno agli orange : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : 26-13 - azzurri devastanti nel primo quarto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : 16-4 - ottimo inizio degli azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : partita delicata per gli azzurri. Serve una risposta da parte del gruppo. 15' all’inizio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Olanda LIVE alle 20.15 : ... Paesi Bassi-Romania 1 luglio 2018 Paesi Bassi- Italia , Romania-Croazia LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE: Venerdì 23 febbraio Italia-Olanda ore 20.15 - Sky Sport 2 HD , ...

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : partita delicata per gli azzurri. Serve una risposta da parte del gruppo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...