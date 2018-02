pupia.tv

: Aversa, furto al Bar Roma: rubati 'gratta e vinci' e sigarette - - GrattaeVincite : Aversa, furto al Bar Roma: rubati 'gratta e vinci' e sigarette - - casertanews : Commercianti senza pace -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Sicurezza anno zero addove i malviventi non hanno timore di agire addirittura in pieno centro cittadino e in posti frequentati in ogni ora. La notte scorsa i soliti ignoti hanno preso di mira ...