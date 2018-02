Auto connesse | come funzioneranno?

Auto connesse e cybersicurezza - come scongiurare gli attacchi informatici" : Al CES 2018 di Las Vegas appena concluso, Fortinet e Renesas hanno mostrato in che modo la tecnologia Fortinet Security Fabric in esecuzione su SoC R-Car H3 fornisce gestione della politica di ...

La "smart city" di Bosch è già una realtà Auto e case connesse : San Francisco Una smart city sta nascendo a Sudovest di San Francisco. Si chiama Ship Yard, sarà realizzata dalla collaborazione tra Lennar Urban, Bosch e la municipalità della grande città ...

Auto connesse del futuro : le soluzioni di sicurezza integrata e protezione dalle minacce : Fortinet (NASDAQ: FTNT), leader globale in cybersicurezza estesa, integrata e Automatizzata, presenta le soluzioni avanzate nel settore per le Automobili connesse del futuro in occasione di CES 2018, l’ultima edizione della fiera mondiale dedicata all’elettronica di consumo. Fortinet e Renesas hanno collaborato a un prototipo di soluzione di sicurezza che affronta i principali rischi di cybersicurezza dell’attuale architettura ...

Tra casi di oggi e CASE di domani : non così vicino il pieno uso di Auto connesse : ... come social networking e streaming (il 40% sceglie queste opzioni rispetto al 13% in Europa, Italia e Nord America). Non sorprende quindi che il mercato cinese sia la migliore opportunità per ...

Cisco e Hyundai insieme per sviluppare Auto iper-connesse : (Teleborsa) - Debole la giornata per Cisco che passa di mano con un calo dello 0,48%. Il titolo non sembra beneficiare del nuovo accordo stretto con Hyundai sull'auto iper-connessa. La coreana Hyundai ...

Cisco e Hyundai insieme per sviluppare Auto iper-connesse : Debole la giornata per Cisco che passa di mano con un calo dello 0,48%. Il titolo non sembra beneficiare del nuovo accordo stretto con Hyundai sull'auto iper-connessa. La coreana Hyundai ha stretto un ...

Renault - Entra nell'editoria per le Auto connesse e autonome : Il mondo dell'automobile sta cambiando con una rapidità senza precedenti. A dimostrarlo è anche l'attivismo delle Case automobilistiche in campi lontanissimi dalle loro attività storiche. L'ultima è la Renault, con l'annuncio di una partnership nel mercato dell'editoria.Alleanza con Challenges. Il gruppo transalpino guidato da Carlos Ghosn ha infatti siglato un accordo di collaborazione con l'editore delle riviste francesi Challenges, Sciences ...