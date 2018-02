Atalanta | sogno spezzato Pari Borussia nel finale | eliminata tra gli applausi

Atalanta - il sogno svanisce a cinque minuti dal 90' : Borussia agli ottavi : La partita 'di cartello' tra le quattro che attendevano le italiane nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, era Atalanta-Borussia Dortmund, giocata a Reggio Emilia. Un po' perchè i tedeschi erano ...

Atalanta-Dortmund - atmosfera da brividi a Reggio Emilia : tutti uniti per un sogno [FOTO] : 1/11 Moro Francesco/LaPresse ...

Borussia-Atalanta 3-2 : Batshuayi spegne il sogno nerazzurro : L'Atalanta ha perso in casa del Borussia Dortmund , 3-2, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. In gol Schurrle, Ilicic per due volte e Batshuayi per due volte. LEGGI LA CRONACA

Atalanta - Caldara in esclusiva : 'Napoli? Sogno una notte indimenticabile. Vogliamo l'Europa. E sulla Juve...' : Lo ricorda bene Mattia Caldara, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida agli uomini di Sarri e del suo futuro. "Sì, quella contro il Napoli è una partita speciale. ...

Roma-Atalanta 1-2 : Cornelius-De Roon da sogno - DiFra in crisi : Nerazzurri avanti di due gol, espulso De Roon. La Roma con l'uomo in più per tutta la ripresa trova solo la rete di Dzeko

Gol Cornelius - l’attaccante è clamoroso : Atalanta da sogno contro la Roma - poi De Roon! [VIDEO] : Gol Cornelius – Continua il programma della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma ed Atalanta tra due grande squadre e con gli uomini di Gasperini in forma clamorosa. Il match inizio subito con il botto, gli ospiti tengono il campo in maniera fantastica e dopo pochi minuti passano in vantaggio, il marcatore è Cornelius che realizza una rete veramente bellissima. L’Atalanta continua a volare e dà un primo segnale alla ...

Roma - Gonalons : 'Sogno di vincere la Champions'. Nainggolan a rischio panchina con l'Atalanta : La Roma torna in campo per preparare la partita contro l'Atalanta di sabato alle 18. Non sarà convocato Defrel alle prese con il recupero per il problema alla rotula, mentre sono tornati disponibili ...

Si accende l'asta per Cristante : l'Atalanta chiede 30 milioni. L'Atletico presenta Diego Costa : 'E' un sogno' : Dopo Gagliardini , Caldara e Kessie , l'Atalanta si appresta a festeggiare un'altra plusvalenza. Il prezzo di Cristante (che verrà riscattato dal Benfica per 4 milioni di euro) è, infatti, lievitato: ...