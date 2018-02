Atalanta | Papu Gomez commosso | che belle parole ai tifosi!

Papu dà la carica all'Atalanta : ci crediamo «Il pubblico ci aiuterà contro il Borussia» : Il capitano è pronto per Reggio Emilia: «Dobbiamo stare attenti a non prendere gol. Bisogna giocare in modo intelligente».

Atalanta-Juventus - Dybala scherza : dito medio a Papu Gomez : TORINO - Atalanta-Juventus è già iniziata. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia, il Papu Gomez si è divertito a stuzzicare Paulo Dybala . I due argentini sono amici e compagni di nazionale. ...

Atalanta - Marino blinda il Papu Gomez : "Resterà a Bergamo a lungo" : Il d.g. dell'Atalanta Pierpaolo Marino ribadisce che Gasperini e Gomez resteranno ancora a lungo a Bergamo, tranquillizzando i tifosi. "Per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno ...

Atalanta - parla Marino : le voci di mercato e l’assalto del Liverpool al Papu : L’Atalanta affronta oggi il Napoli in un incontro delicatissimo in chiave classifica. Nel pre-partita il ds del club Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Premium sport toccando anche l’argomento mercato: “Oggi sfida tra due tecnici con filosofie di gioco differenti ma in comune la voglia di vincere e di fare spettacolo. Gasperini è il leader del nostro progetto ed è felice qui a Bergamo. mercato? Non si muove nessuno. ...

Atalanta - Percassi schietto : Liverpool-Papu - la risposta al Bologna per Orsolini - gli attriti Juve-Spinazzola e la corsa a Cristante : Luca Percassi, ad dell’Atalanta, torna a parlare di calciomercato relativamente al club orobico. Il dirigente atalantino non ha peli sulla lingua ed anche stavolta è parso sincero nelle sue esternazioni, affrontando diversi casi caldi di questo calciomercato, partendo da Orsolini richiesto dal Bologna nelle ultime ore: “Per Gomez non abbiamo ricevuto richieste da parte del Liverpool, anche se sappiamo che quando i nostri giocatori si ...

Papu Gomez - il Liverpool vuole il gioiellino dell'Atalanta per sostituire Coutinho : Il Liverpool è a caccia di un sostituto di Coutinho (25 anni), appena trasferitosi al Barcellona per la cifra di 160 milioni di euro, e potrebbe fare spese in Italia. In cima alla lista dei desideri ...

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : sfida dal sapore europeo all’Olimpico. Dzeko vuole sbloccarsi - occhio a Papu Gomez : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all’Olimpico, cerca sempre tra le mura amiche di ritrovare il successo ed iniziare il migliore dei modi il girone di ritorno. Una vigila non certo tra le più tranquille quella vissuta in casa giallorossa. La non convocazione di Radja Nainggolan, in ...

Papu Gomez : tra balli e Atalanta : Il meraviglioso mondo del Papu Papà, capitano e influencer: ecco el Papu Gomez A dire che è forte non ci vuole un genio. Ormai parlare di quanto sia dannatamente fantasioso ed efficace risulta quasi ...

Coppa Italia : Napoli-Atalanta 1-2 La Dea balla con il Papu Gomez : Il Napoli delle riserve sprofonda in casa contro l'Atalanta, e dopo la Champions, saluta anche la Coppa Italia. Senza Insigne e Mertens, gli uomini di Sarri si arrendono al San Paolo lottando poco e ...

Coppa Italia - Napoli-Atalanta 1-2 : Castagne e Papu Gomez puniscono gli azzurri : L'Atalanta torna bestia nera del Napoli, espugna il San Paolo (2-1) e conquista la semifinale di Coppa Italia. Bergamaschi avanti nella ripresa con il gol di Castagne, a dieci minuti dalla fine...

