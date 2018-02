Arezzo nel caos | presentata un’istanza di fallimento

‘’Ritrovata’’. Susy Paci - svolta nel giallo della 49enne scomparsa da Arezzo : la verità dopo 20 giorni di silenzio assordante : “Torno domani alle 10” aveva scritto in un messaggino al figlio, ma poi più nulla. Susy Paci si è presentata spontaneamente al commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non distante dalla stazione ferroviaria di Napoli. A scriverlo con un post su Facebook è la popolarissima trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto’. Erano stati loro a lanciare l’allarme per la scomparsa dal 23 gennaio scorso della 49enne da ...

Scompare nel nulla dopo un appuntamento in chat : da Arezzo era arrivata a Napoli : È tuttora 'contro ignoti' il fascicolo aperto per la scomparsa di Susy Paci, 49 anni, di Subbiano , Arezzo, , sposata e madre di due figli di 19 e 17 anni, appassionata di social network ed esperta ...

Colpo in villa - il maxi bottino e le indagini. Preoccupazione nelle frazioni alle porte di Arezzo : Prima i raid nelle abitazioni di Campoluci poi, a fine novembre, quelli negli annessi agricoli della stessa frazione e la scorsa settimana quelli nei capannoni nei pressi di Venere. E ancora, pochi ...

Arezzo - che peccato. Pavanel applaude i ragazzi : http://corrierediArezzo.corr.it/news/-sport-in-diretta/338887/pistoiese-Arezzo-domenica-21-gennaio-ore-14-30-segui-la-diretta-della-partita-su-www-corrierediArezzo.html

Alessandro Ghinelli - sindaco di Arezzo - farà causa alla Boschi per d'anno d'immagine alla città : Il sindaco di Arezzo intenterà una causa per il colossale danno di immagine procurato da Maria Elena Boschi e da suo padre alla città di Arezzo e alla reputazione dei cittadini nazionale e internazionale. Lo ha annunciato Alessandro Ghinelli, che guida il comune toscano, intervistato da Klaus Davi durante il programma KlausCondicio in onda su YouTube. Secondo una perizia di un centro media specializzato, l'impatto della vicenda ...

Bordata di Ghinelli contro Renzi : 'Ma non doveva candidarsi ad Arezzo? E' un cuor di leone che scappa' : 'Leggo incredulo dagli organi di stampa che fra i possibili candidati del Pd al Senato nel collegio di Arezzo non figura il nome dell'ex premier Matteo Renzi, colui che con un decreto ha cancellato la ...

Verso le elezioni. C'è il toto-candidati - ma nel Pd l'area Dems Arezzo chiede le primarie : Ma l'area Dems di Arezzo, i cosiddetti orlandiani chiedono le primarie 'per rafforzare la proposta politica e le candidature del Pd' Scrivono, infatti in una nota, che i tempi e i modi ci sarebbero: ...

Sacchetti per frutta e verdura a 1 centesimo nelle Coop di Arezzo : 'Dal 1 gennaio 2018 Sacchetti bio a 1 centesimo per i prodotti sfusi dell'ortofrutta, i prodotti serviti al banco carne e al banco pesce e per le richieste di soci e clienti in cassa'. E' l'annuncio ...

Il bilancio di fine anno del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli : Arezzo ha comunque reagito, si è ritrovata, ha cominciato a recepire le novità che questa amministrazione ha cercato di portare anche nella economia cittadina. Sappiamo come la nostra industria ...

L'unica strada possibile nel caso Boschi : dimissioni immediate e sfida ad Arezzo senza proporzionale : Dopo l'audizione di Ghizzoni, arriva per Maria Elena Boschi il tempo delle scelte. Il mondo attorno è diviso: da una parte i pasdaran del Boschismo inteso ormai come categoria dello spirito, che la considerano un incrocio tra Giovanna d'Arco e Madre Teresa di Calcutta e difendono lei, non indagata, e accusano i nemici di sessismo, di accanimenti, di cattiveria. Poi ci sono i nemici, gli avversari, sempre più numerosi, che vedono ...

Lega Nord : 'D'accordo con Ghinelli - Arezzo non rimpiange la famiglia Boschi' : 'I Boschi stiano lontano da Arezzo! Afferma il sindaco Ghinelli e noi non possiamo che condividere le sue opinioni in merito e siamo certi che, al pari nostro, anche gli aretini siano dello stesso ...

Nel Pd ora c'è chi spera nella rinuncia di Maria Elena Boschi. Ma spunta il collegio Arezzo : Per ora i rumors sono molto sottotraccia, ma nell'italico mondo dem, fatto non solo di onorevoli ma anche di sezioni e militanti, cresce il numero...

L'idea del contrattacco. "Maria Elena Boschi candidata nel collegio di Arezzo" : E se pure li avesse mai in questi mesi manifestati all'interessata, evocando magari un passo indietro sentendosi rispondere picche, di certo non ve n'è alcun sentore nel frastagliato mondo del Pd. ...