Antifascisti contro CasaPound | guerriglia nelle strade di Torino 

Torino - tensione al corteo contro Casapound. Idranti e lacrimogeni sugli Antifascisti : Immagini degli scontri avvenuti stasera a Torino per il corteo antifascista “Staniamo Di Stefano“, partito dalla stazione di Porta Nuova alla volta dell’hotel in cui il candidato premier di CasaPound aveva indetto una conferenza stampa. I manifestanti hanno incontrato un primo blocco in corso Vittorio Emanuele ed ulteriori blocchi nelle strade limitrofe. Sono stati azionati Idranti e lanciati lacrimogeni. L'articolo Torino, ...

Torino - Antifascisti in marcia verso incontro CasaPound : Stamattina a Torino la polizia ha perquisito le case di alcuni militanti del centro sociale askatasuna. E di CasaPound -

Potere al Popolo : 'Nessuna violenza contro la Meloni'. 'Le pressioni di Minniti hanno portato a 21 denunce di Antifascisti' : Abituata a strumentalizzare qualsiasi fatto di cronaca la Meloni aveva scelto Piazza Garibaldi per un breve comizio. Vorremmo prima di tutto, mettere in discussione la versione riportata da molti ...

Renzi - incontro con Minniti a Firenze : "Noi orgogliosamente Antifascisti" : Il segretario Pd ha anche annunciato che giovedì i dem saranno a Stazzema per firmare l'anagrafe antifascista

Macerata - dopo le foibe - altri cori choc : gli Antifascisti contro Nassiriya : Non solo il coro choc contro le foibe. Non solo quella canzoncina d'odio sulle note di Raffaella Carrà: "Ma che belle son le foibe da Trieste in giù". Non solo. Il gruppetto di manifestanti presenti al corteo di Macerata contro il razzismo, voluto da diverse sigle politiche (e non) dopo il folle raid di Luca Trani, se la sono presa anche con i poliziotti, con i "fascisti" e con i martiri di Nassiriya. ...

Foibe - corteo Antifascisti : sassi contro la polizia - un fermo : Scontri e cariche della polizia al corteo antifascista di Torino, nel Giorno del ricordo dedicato alla tragedia delle Foibe. Alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo e hanno lanciato sassi, ...

Piacenza - scontri fra Antifascisti e polizia durante corteo di protesta contro Casapound : scontri nel centro storico di Piacenza tra le forze dell'ordine e i manifestanti del corteo organizzato dal collettivo contro Tendenza di Piacenza per protestare contro l'apertura di una sede di Casapound. Un gruppo, dopo circa mezz'ora dall'inizio del corteo, ha raggiunto il centro storico, ha affrontato polizia e carabinieri e si sono verificati violenti scontri.Al corteo hanno aderito anche centri sociali e esponenti della sinistra ...

Pavia - Antifascisti protestano contro manifestazione di Forza Nuova : scontri e cariche della polizia : La contromanifestazione antifascista, in risposta a quella organizzata da un gruppo di Forza Nuova in memoria delle foibe, in centro a Pavia, si è conclusa con violenti scontri tra polizia e manifestanti. Ogni accesso di Piazza Italia, luogo dove ha avuto scena la manifestazione di Forza Nuova, autorizzata dalla questura, è stata blindato dalle forze dell’ordine per evitare che i due gruppi venissero a contatto. Contatto che si è ...