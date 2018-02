hwbrain

: Android P e display OLED: arriva la funzione modalità oscura per tutti? - - AppleFeedNews : Android P e display OLED: arriva la funzione modalità oscura per tutti? - - Tecno__Android : - Tecno__Android : -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Secondo recenti rumors la prossima versione del sistema operativo mobile di Google,P 9.0, potrebbe integrare laper i.I più attenti sanno bene che con8.0 Oreo Google ha introdotto il primo cambiamento del tema chiaro / scuro in base alle tonalità dello sfondo, ma è una novità che è stata ufficializzata solo per i nuovi telefoni Pixel, anche se in verità ogni dispositivo conpotrebbe beneficiare effettivamente di una veraDark () a sé stante.P elaper? at HWBrain.it.