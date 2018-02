Analisi Tecnica | EuroStoxx 50 Future del 22 02 2018

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 22/02/2018 : Chiusura del 22 febbraio Modesto guadagno per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che avanza di poco a +0,36%. L'Analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 22/02/2018 : Chiusura del 22 febbraio La giornata del 22 febbraio è stata vissuta all'insegna della debolezza per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che ha terminato in calo a 135,66. Lo scenario ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 22/02/2018 : Chiusura del 22 febbraio Ribasso per il principale indice della Borsa di Milano , che chiude la seduta con una flessione dello 0,84%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in ...

Formula 1 : Mercedes W09 - l'Analisi tecnica : In casa Mercedes non c'è stata nessuna rivoluzione ma il team ha lavorato per cercare di correggere e limitare i problemi avuti nella passata stagione. Il concetto aerodinamico , unico tra le vetture ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 22/02/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Discreta la performance del cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,2337, in lieve aumento dello 0,47%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 22/02/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano registra una flessione dell'1,02%, che rispetto alla vigilia si attesta a 22.405. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 22/02/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Scivola il principale indice della Borsa di Milano , che si posiziona a 22.399 con una discesa dell'1,12%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 22.330 e ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 22/02/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove al ribasso il principale indice di Francoforte con i prezzi allineati a 12.381 per una discesa dello 0,72%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 22/02/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,2329, in lieve aumento dello 0,41%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 22/02/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 841,57. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 22/02/2018 : Chiusura del 22 febbraio Chiusura in rosso per l' Hang Seng Index , che termina la seduta segnando un calo dell'1,48%. Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 22/02/2018 : Chiusura del 22 febbraio Seduta decisamente positiva per lo SSE di Shanghai , che ha terminato in rialzo a 3.268,6. Lo scenario di medio periodo dell' indice della Borsa di Shanghai ratifica la ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 21/02/2018 : Chiusura del 21 febbraio Contenuto ribasso per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la sessione in flessione dello 0,43%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 21/02/2018 : Chiusura del 21 febbraio Il Derivato sui principali titoli europei ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 3.427. Le tendenza di medio periodo del Future sull'EuroStoxx 50 si ...