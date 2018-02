Amici 17 | Vittorio contro la Peparini | “Sono inca**ato come un animale”

Amici 17 / Verso il serale : duro scontro tra Vittorio e Veronica Peparini (23 febbraio) : AMICI 17 serale 2018: la fase più importante del programma prenderà il via nei primi giorni di aprile, ecco chi potrebbe esserci e chi quasi certamente non ci sarà, tutti i nomi.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Amici 17/ Einar vuole la sfida : Vittorio e Irama a rischio eliminazione : Amici 17: Einar, ancora in crisi, chiede di poter andare in sfida per scrollarsi. A poche settimane dall'inizio del serale, Vittorio e Irama sono a rischio eliminazione.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 05:08:00 GMT)

Amici 17/ Filippo e Vittorio : il serale si allontana sempre di più : Amici 17, i ballerini Filippo e Vittorio sono a forte rischio per il serale: l'insegnante Veronica Peparini li mette in guairdia invitandoli ad impegnarsi di più.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 07:30:00 GMT)

Amici 17/ Vittorio riammesso nella scuola - Luca vs Zerbi - discussione tra la Celentano e Garrison : Il daytime di AMICI 17 ricomincia su Real Time, da lunedì a venerdì, dopo l'ultimo speciale del sabato che ha visto la riammissione di Vittorio nella scuola. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 04:20:00 GMT)

Amici 17 - Vittorio vince la sfida : il pensiero di Alessandra Celentano : Vittorio Ardovino vince la sfida a Amici 2018: le parole di Alessandra Celentano Si sono conclusi durante la diretta di oggi di Amici 17 gli esami di riammissione dei ragazzi, in seguito alla comunicazione di Alessandra Celentano riguardo ad una violazione del regolamento avvenuta ormai un mese fa. Vittorio Ardovino era rimasto l’ultimo da esaminare, dopo che sabato scorso i professori avevano infine deciso di fare andare il ballerino in ...

Amici 17/ Diretta pomeridiano : Vittorio vince la sfida - la reazione della Celentano (27 Gennaio 2018) : Amici 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Amici 17 - ottava puntata di sabato 27 gennaio 2018 in diretta : Vittorio ribalta i pronostici dei professori e vince la sfida : Vittorio - Amici 17 La corsa al Serale 2018 di Amici 17 continua con un nuovo speciale del sabato pomeriggio. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 17: la diretta minuto per minuto dell’ottavo speciale di sabato 27 gennaio 2018 14.11: Maria De Filippi entra in studio indossando una maglia regalatale da ...

Amici 17 - Vittorio in lacrime : le parole della Celentano e Garrison : Vittorio di Amici 17 triste prima della sfida: il discorso di Alessandra Celentano e Garrison È tornato ad essere un appuntamento fisso su Canale 5. Infatti da oltre una settimana nel daytime dell’ammiraglia Mediaset è riapparsa, orfana del padrone di casa Stefano De Martino emigrato in quel dell’Honduras, la striscia quotidiana di Amici 17. Se nelle edizioni scorse ciò avveniva durante la sola fase del serale, in questa stagione Maria De ...

Amici 17/ Vittorio in bilico - era già tutto scritto prima del maxi esame? : Amici 17: riprende il daytime del talent show di Maria De Filippi dopo la riammissione di Biondo e di Filippo e dopo la decisione di mandare Vittorio in sfida.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:12:00 GMT)