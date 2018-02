eurogamer

: AMD pubblica driver ottimizzati per Sea of Thieves e Final Fantasy XII #AMD - Eurogamer_it : AMD pubblica driver ottimizzati per Sea of Thieves e Final Fantasy XII #AMD - thexeon : AMD pubblica i nuovi driver per le GPU Radeon ottimizzati per Kingdom Come… - VG247it : AMD pubblica i nuovi driver per le GPU Radeon ottimizzati per Kingdom Come: Deliverance - -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) AMD si aggiornando versioni aggiornate dei suoiper schede grafiche Radeon ottimizzate perXII: The Zodiac Age e Sea of ​​, riporta PCgamer.La versione contenete le ottimizzazioni sopra citate è la Adrenalin 18.2.3 e in entrambi i giochi AMD ha riscontrato aumenti delle prestazioni in percentuali a due cifre, raggiungendo il 39% in termini di miglioramento delle prestazioni in Sea of ​​.Per quanto riguardaXII invece potremo avere prestazioni migliorate fino al 20%. Read more…