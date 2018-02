Ambiente ed economia circolare - premiato l'impegno di FederlegnoArredo : Roma, 22 feb. , AdnKronos, A FederlegnoArredo la medaglia al merito del ministero dell'Ambiente per il suo impegno nella salvaguardia dell'Ambiente. Il ministro Gian Luca Galletti ha, infatti, ...

Inoltre, "l'associazione ha sviluppato la propria azione anche a favore della diffusione delle capacità di integrare la filiera del legno con i principi dell' economia circolare , sollecitando ...

Rossello - FI - : "Ambiente e sostenibilità fondamentali per economia" : Milano, 19 feb. , AdnKronos, - "Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l'economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l'ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove generazioni". Lo scrive su Twitter Cristina Rossello, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio uninominale Milano

Rossello (FI) : “Ambiente e sostenibilità fondamentali per economia” : Milano, 19 feb. (AdnKronos) – “Mobilità sostenibile, salute, agricoltura, energia e beni culturali sono argomenti fondamentali per l’economia italiana improntata sulla sostenibilità e sul basso impatto ambientale. Rispetto per l’ambiente solo attraverso una vera cultura che coinvolga le nuove generazioni”. Lo scrive su Twitter Cristina Rossello, candidata alla Camera per Forza Italia nel collegio uninominale Milano ...

Casa - Morando : Ecobonus condomini aiutano economia - famiglia e Ambiente : Il viceministro all'economia Enrico Morando spiega le novita' introdotte dalla legge di bilancio per gli Ecobonus condomini 14 febbraio 2018

Ambiente : 29/01 a Trieste convegno su Retracking ed economia circolare - Udine 20 : ... oltre che alle persone desiderose di conoscere l'economia circolare e le opportunità da essa offerte. Per maggiori informazioni www.regione.fvg.it

Corridoio ferroviario : difesa dell'Ambiente o attacco dell'Austria all'economia italiana? : In un'economia che si basa sulla logistica l'elemento centrale è il fattore tempo. E le cosiddette rotture di carico, ovvero le divisioni di un carico completo in tante parti destinate a proseguire ...