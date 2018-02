Ambasciata Usa a Gerusalemme | Trump tira fuori dai guai l' amico ' Bibi' | di U De

Ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio : L’Ambasciata americana in Israele trasferirà la propria sede da Tel Aviv a Gerusalemme il prossimo 14 maggio. Lo scrive su Twitter il corrispondente diplomatico israeliano di Channel 10 Barak Ravid. Il giorno è quello in cui si celebra l’anniversario dell’indipendenza di Israele, conquistata nel 1948 e in cui il presidente americano Harry Truman ri...

L’Ambasciata Usa in Israele a Gerusalemme dal 14 maggio : Secondo fonti giornalistiche israeliane il trasferimento annunciato da Trump avverrà nell’anniversario dell’indipendenza dello Stato ebraico

Ambasciata Usa a Gerusalemme nel giorno dell'indipendenza : Avverrà già il prossimo 14 maggio il trasferimento dell'Ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, in una data che è un chiaro segnale politico da parte dell'amministrazione, che per un passo già controverso ha scelto il giorno della festa d'indipendenza di Israele.La notizia che viene riportata online da Barak Ravid, corrispondente diplomatico del canale locale Channel 10 e confermata da funzionari ...

Israele - media : “L’Ambasciata Usa sarà trasferita a Gerusalemme il 14 maggio” : Gli Stati Uniti trasferiranno l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme il 14 maggio. Lo riporta l’agenzia Axios e diversi siti internet israeliani. La data, scrive il quotidiano Haaretz, coincide con il 70° anniversario della dichiarazione d’indipendenza di Israele. Nella stessa data, nel 1948, il presidente Harry Truman riconobbe ufficialmente lo stato di Israele. Ad assumere le funzioni di ambasciata sarà l’attuale sede del consolato ...

Ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio : L'attuale sede del consolato Usa a Gerusalemme nel quartiere di Arnona dal prossimo 14 maggio - giorno della dichiarazione d'indipendenza israeliana - assumerà le funzioni di Ambasciata Usa in Israele.Lo riferiscono i media israeliani che citano fonti politiche secondo cui l'ambasciatore David Friedman si trasferirà da quel giorno dalla sede di Tel Aviv insieme ad un ristretto gruppo di funzionari. In un primo momento - secondo le ...

Montenegro : ex militare anti-Nato attacca Ambasciata Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Lancia granata contro Ambasciata Usa e si suicida - il governo del Montenegro : è un attentato : Il governo montenegrino ha confermato stamane l’attentato l’ambasciata americana a Podgorica, avvenuto poco dopo la mezzanotte (stessa ora italiana)....

Montenegro - bomba contro Ambasciata Usa : 7.34 Un uomo ha lanciato una bomba a mano contro l'ambasciata americana a Podgorica, la capitale del Montenegro, e poi si è suicidato facendo esplodere un altro ordigno. La notizia è stata riportata da media locali. Il Montenegrop ha aderito alla Nato lo scorso anno. L'area intorno all'ambasciata è stata transennata dalla polizia. Ancora non c'è stata una conferma ufficiale circa l'accaduto. L'ambasciata Usa ha invitato i cittadini ...

