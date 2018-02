Alta velocità | sulla Roma-Napoli traffico treni rallentato per tre ore

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell’Alta velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all’imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato. L'articolo Maltempo: rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, treni Firenze-Bologna dirottati su ...

Linea elettrica in tilt - ritardi per i treni Alta velocità Roma-Firenze : Firenze, 14 febbraio 2018 - Un guasto alla Linea di alimentazione elettrica dei treni tra Civitella d'Agliano e Orte ha causato dalle 9.20 di questa mattina forti ritardi nella tratta Alta velocità ...

Abbonamenti dell'Alta velocità - riprende la battaglia : i pendolari si appellano al Consiglio di Stato : Dopo qualche mese di pausa, riprende la battaglia per gli Abbonamenti dei pendolari veloci, cioè lavoratori e studenti che utilizzano i treni dell'alta velocità per spostarsi. Il Comitato nazionale ...

Trenitalia - l'Umbria debutta nell'Alta velocità con il suo primo Frecciarossa : Teleborsa, - Ora anche l'Umbria debutta nell'Alta Velocità con una corsa al mattino verso Nord ed una serale diretta a Sud. Entusiasti i primissimi viaggiatori, che hanno accolto molto favorevolmente ...

Gli americani salgono su Italo per portare l'Alta velocità in Usa : I 25 treni di Italo hanno cambiato binario: nel futuro del servizio di trasporto ferroviario sulla rete ad alta velocità garantito da Ntv non c'è più l'approdo in Borsa ma gli americani del fondo Global Infrastructure Partners (Gip).Ieri il cda, dopo aver preso atto della decisione degli azionisti, ha deliberato il ritiro della domanda di quotazione. A far cambiare idea ai soci, tra cui i fondatori Luca Cordero di Montezemolo (al ...

Italo non è più italiana : l’Alta velocità agli americani del fondo Gip per 2 - 5 miliardi : Il consiglio di amministrazione della società ferroviaria ha accettato l’offerta del fondo Usa Global Infrastructure Partners per il 100%

Italia modello Alta velocità. Il caso Italo : Piuttosto che perdere tempo con dei vandali che sognano di aprire l'Italia come una scatoletta di tonno, bisognerebbe dedicare un po' di attenzione a una grande storia Italiana, che ci dimostra in ...

Serie A - Napoli-Juve e l'Alta velocità in testa alla classifica : il commento di Massimo Corcione : Così diventano dettagli da bar sport interrogarsi se Mertens volesse far gol o crossare, o se Hamsik, vicinissimo a quota cento reti, si sia veramente trasformato in cannoniere aggiunto. Oppure se ...

L'evoluzione ad Alta velocità che sta cambiando l'ecologia : Anni dopo, nel suo Viaggio di un naturalista intorno al mondo osservò che questa variazione suggerisce una stretta relazione tra l'ecologia degli uccelli e la loro evoluzione. Spinarello ,

Cina - treno ad Alta velocità in fiamme sulla tratta Pechino-Shangai : Attimi di paura per i passeggeri del treno G281 , quando sulla carrozza numero 2 è scoppiato all'improvviso un incendi o. Il convoglio si era fermato alla stazione di Dingyuan , nella provincia di ...

Cina - fuoco su un treno ad Alta velocità : stop sulla Pechino-Shanghai : Un totale di 14 viaggi di treni dell’alta velocita’ sulla tratta Pechino-Shanghai, dove si tocca il picco di 350 km/h, sono stati cancellati oggi dopo un incendio scoppiato su un convoglio nella stazione di Dingyuan, provincia di Anhui. Partito da Qingdao nel primo mattino, il treno G281 ha fatto una fermata a Dingyuan per un problema elettrico quando nella carrozza numero 2 si sono sviluppate le fiamme alle 11:53 locali (4:53 in ...

L’uomo sul treno - mistero e azione ad Alta velocità : Questa volta è sul treno Liam Neeson, in una sorta di lenta disintossicazione dal cinema d’azione over 50 che ha contribuito a creare 10 anni fa con Io vi troverò. Una “sorta” di disintossicazione perché in realtà il suo padre di famiglia, assicuratore con molto da perdere e una sfida terribile da affrontare nel viaggio in treno verso casa, ha un passato come agente di polizia. È una persona comune ma solo fino ad un certo punto e ...

