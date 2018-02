Allerta temporali in tutto il Lazio e a Roma scatta il piano neve

Allerta meteo Lazio : temporali e forte vento da stasera per 36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte raffiche di ...

Allerta Meteo : violenti temporali risalgono dalla Sicilia - allarme alluvione al Sud nelle prossime 18 ore mentre al Nord si intensificano le nevicate [LIVE] : 1/23 ...

Allerta meteo in Sicilia - temporali e vento fino a mezzanotte : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di Allerta per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido fino alla mezzanotte di oggi. "Persistono - si legge nel bollettino - ...

Maltempo - temporali e freddo polare : Allerta arancione : Ancora Maltempo per domani in Sicilia. La Protezione Civile ha annunciato un'allerta arancione nella zona nord orientale e gialla nella restante parte

Allerta meteo Sicilia : codice arancione per temporali e forte vento : Un bollettino di Allerta meteo con codice di rischio idrogeologico arancione è stato emanato per la giornata di domani dalla Protezione civile. Secondo il Centro funzionale multirischio regionale si prevedono fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso. L’Amministrazione comunale di Catania raccomanda alla popolazione la necessaria prudenza e, in ...

Allerta Meteo Venerdì 23 Febbraio - scuole chiuse per neve al Nord e temporali al Sud [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse in molti comuni d’Italia domani, Venerdì 23 Febbraio, a causa del forte maltempo che interesserà gran parte d’Italia, con forti nevicate fin in pianura al Nord, e piogge torrenziali al Sud (soprattutto Sicilia e Calabria) dove avremo violenti temporali. Eloquente il bollettino della protezione civile che ha lanciato un messaggio di avviso molto pesante con criticità arancione in cinque Regioni ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud : 1/26 ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo sull’Italia e cresce la preoccupazione per i fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore, in modo particolare tra oggi pomeriggio, domani Venerdì 23 Febbraio e dopodomani, Sabato 24. Il maltempo si intensificherà in tutto il Paese, con forti nevicate fin in pianura al Nord e violenti temporali che provocheranno piogge torrenziali al Sud. Già in queste ore la neve cade copiosa fino a bassa quota al ...

Allerta Meteo Molise : freddo e gelo - criticità “arancione” per temporali : Una vasta perturbazione presente sul nord Europa farà sentire nelle prossime ore i suoi effetti anche sull’Italia. freddo e gelo interessano già gran parte del Molise. La Protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo criticità “arancione” per la giornata di oggi e le successive 24-26 ore relativamente alla zona costiera e al mattino le aree Frentani, Sannio e Matese con nevicate al di sopra dei 700-900 ...

Neve - temporali e venti forti : è Allerta meteo su "mezza Italia" : Nevicate da nord a sud, temporali e venti forti: l'inverno si fa sentire. Nell'ambito di una vasta struttura depressionaria presente sul nord Europa, una perturbazione sta interessando la penisola italiana con...

Meteo. Pioggia e temporali in provincia di Trapani. Allerta della Protezione Civile : Saranno due giorni molto bagnati in provincia di Trapani dove già da oggi sono attesi rovesci copiosi. Il tempo non è buono. Sono previsti temporali. La Protezione Civile siciliana ha diramato una ...

Allerta meteo Lazio : in arrivo neve e temporali : Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, mercoledì 21 febbraio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 metri sulle zone appenniniche con apporti al suolo da deboli a moderati. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Si prevedono inoltre, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : “tanta neve in arrivo da Nord a Sud - ma attenzione anche a temporali e forti venti” : Allerta Meteo – Nell’ambito di una vasta struttura depressionaria presente sul Nord Europa, una perturbazione sta interessando la penisola italiana con precipitazioni sparse, specie al centro-sud. A partire da stanotte, flussi di aria fredda da Nord-est causeranno un peggioramento del tempo anche al Nord, con precipitazioni nevose che arriveranno anche a quote collinari su gran parte delle regioni centro-settentrionali, fino in ...