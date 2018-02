Allerta Meteo | forte maltempo sull’Italia | ecco l’avviso della protezione civile | Sabato

“Allerta della Protezione Civile”. Meteo da brividi per tutta l’Italia. Gelo - neve - pioggia e vento forte. Tutti i dettagli zona per zona : Italia stretta nella morsa del maltempo. Burian, il vento gelido della Siberia che si è abbattuto sull’Europa nelle ultime ore, porta con sé anche l’ondata di Gelo che sta creando i primi disagi sulla Penisola. Se da ieri, infatti, la Protezione Civile ha lanciato l’allerta arancione su Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna è nella giornata di oggi che i primi effetti tangibili dell’ondata ...

Maltempo : tavolo tecnico in Campidoglio per coordinamento su Allerta meteo : In Campidoglio è attivo da questa mattina un tavolo tecnico per coordinare le attività in relazione all’allerta Maltempo e all’eventualità di neve e ghiaccio, in conseguenza del sensibile abbassamento delle temperature previsto nei prossimi giorni. Alle riunioni operative partecipano tutte le strutture comunali competenti, i Municipi e le società partecipate di Roma Capitale che gestiscono […] L'articolo Maltempo: tavolo tecnico in ...

Roma : tavolo tecnico al Comune su Allerta Meteo - pericolo neve : Maltempo: tavolo tecnico in Campidoglio per coordinamento su allerta meteo Roma – In Campidoglio è attivo da questa mattina un tavolo tecnico per coordinare le attività... L'articolo Roma: tavolo tecnico al Comune su allerta meteo, pericolo neve su Roma Daily News.

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni Sabato 24 - Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

Allerta Meteo Germania : il Burian farà precipitare le temperature a -20°C dal weekend per almeno 5-6 giorni [DETTAGLI] : Sarebbe opportuno vestirsi in maniera molto pesante per i prossimi giorni in Germania dal momento che è previsto un brusco calo delle temperature. Si prevede un’ondata di freddo per il weekend e anche oltre, con il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) che annuncia che il Paese vivrà un periodo di freddo gelido. Le temperature nella sera dei prossimi giorni potrebbero scendere in alcune aree fino a -20°C, secondo il quotidiano tedesco Die Welt. ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni anche Sabato 24 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

Allerta Meteo Umbria : forte ondata di gelo in arrivo : Anche in Umbria è attesa l’ondata di gelo e neve che investirà il centro Italia tra domenica e lunedì, con le temperature massime che subiranno un brusco calo, anche di 10 gradi. A confermare le previsioni è il centro funzionale della Protezione civile regionale che registra un peggioramento significativo delle condizioni meteo già a partire dalla giornata odierna. Le nevicate oggi sono previste solo in montagna, generalmente oltre mille ...

Allerta Meteo Calabria : codice arancione per oggi e domani 24 Febbraio : Maltempo previsto anche in Calabria dove la protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità con Allerta arancione per le condizioni meteo valido per le giornate di oggi e di domani. Previste fino alle 24 di oggi su tutto il territorio regionale piogge intense, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. Condizioni di Maltempoche, secondo l’avviso di Allertamento arancione della Protezione civile regionale, persisteranno ...

Allerta Meteo - allarme “Burian” : imponente irruzione di massa d’aria gelida - convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile : In previsione dell’arrivo del “Burian” e quindi dell’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia, che determinerà condizioni Meteo avverse sulle regioni italiane dalla giornata di domenica e almeno per tutta la prima metà della prossima settimana, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato per domani, sabato 24 febbraio, alle ore 09.00, il Comitato ...

Allerta Meteo Abruzzo - arriva il Burian : lunedì 26 e martedì 27 febbraio chiuse alcune scuole e università : In previsione dell’arrivo del maltempo, e del “Burian“, con le avverse condizioni Meteo che ne conseguiranno, attese in particolare da domenica, è stata decisa la sospensione delle attività didattiche nelle università di Chieti-Pescara e Teramo: nel primo caso il provvedimento riguarda solo lunedì 26 febbraio, mentre nel secondo caso sia lunedì 26 che martedì 27. In riferimento alle scuole il 26 e 27 febbraio è prevista la ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per neve e vento in pianura : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avvisi emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto oggi alle ore 13, che prevedono fino a lunedì venti tesi e a tratti forti da nord-est e per la giornata di domenica 25 febbraio la possibilità di caduta di qualche fiocco di neve anche in pianura, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza ...

Allerta Meteo Umbria - arriva il Burian : scuole chiuse lunedì 26 febbraio - ecco l’ELENCO : Sulla fascia appenninica dell’Umbria lunedì 26 febbraio resteranno chiuse in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado, a causa delle abbondanti nevicate previste con l’arrivo dell’ondata di gelo “Burian“. Hanno firmato la relativa ordinanza i sindaci di Gualdo Tadino, Gubbio, Sigillo, Pietralunga, Fossato di Vico, Costacciaro, Scheggia, Nocera Umbra e Valtopina. La misura si è resa necessaria per il ...

BURIAN - ALLARME NEVE E FRANE/ Video maltempo - -10 in Lombardia : Allerta arancione a Savona (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:35:00 GMT)

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” prorogata fino a domani pomeriggio : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’Allerta Meteo attualmente in vigore sull’intero territorio. La criticità idrogeologica resta colore Giallo ed è valida fino alle 16 di domani pomeriggio su tutta la Campania. Permangono piogge e temporali anche forte intensità. Si prevedono anche venti moderati con raffiche nei temporali. Da domenica sera, inoltre, previsto un sensibile abbassamento delle ...