“Allerta della Protezione Civile” Meteo da brividi per tutta l’Italia Gelo | neve

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Italia stretta nella morsa del maltempo. Burian, il vento gelidoSiberia che si è abbattuto sull’Europa nelle ultime ore, porta con sé anche l’ondata diche sta creando i primi disagi sulla Penisola. Se da ieri, infatti, laCivile ha lanciato l’allerta arancione su Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna è nella giornata di oggi che i primi effetti tangibili dell’ondata siberiana iniziano a farsi sentire. Le temperature a ribasso, che dovrebbero raggiungere il loro picco in negativo nella notte fra sabato e domenica, hanno portato nella prima mattinata di oggie disagi sulle strade da Nord a Sud, con un previsto peggioramento nel pomeriggio. In Veneto, il Centro Funzionale DecentratoRegione ha emesso avvisi che prevedono, fino a lunedì, venti tesi e a tratti forti da nord-est e per la giornata di ...