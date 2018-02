Alitalia | offerta Air France dopo il voto

Alitalia - Delrio : Offerta Lufthansa? Si puo' fare molto meglio : "La dobbiamo vendere per rafforzarla e non svenderla. L'Offerta di Lufthansa? Penso che si possa fare molto meglio per salvare i posti di lavoro e fare più investimenti". Lo ha detto il ministro delle ...

Air France-Klm nega presentazione offerta per Alitalia : Dopo le indiscrezioni stampa che si sono susseguite nei giorni scorsi Air France-Klm è scesa in campo e ha fatto chiarezza sul caso Alitalia, negando ufficialmente di avere presentato un'offerta per l'...

Alitalia - Air France : per ora no offerta : 14.38 Il gruppo Air France-Klm smentisce di aver presentato un'offerta per l'acquisto di Alitalia, ma sarebbe interessato alla compagnia,di concerto con Easyjet. Air France-Klm al momento "non ha presentato un'offerta per l'acquisizione di Alitalia",recita una nota del gruppo "A breve sono in calendario incontri tra Air France e Alitalia", assicurano fonti finanziarie qualificate vicine alla trattativa. Oltre all'offerta dei tedeschi di ...

Alitalia - Air France-Klm smentisce presentazione offerta : Ieri sera il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha parlato di tre offerte per Alitalia: quelle di Lufthansa, EasyJet-Air France e del fondo americano Cerberus. Lo ha detto a Otto e Mezzo (La7), aggiungendo che lunedì incontrerà i commissari (dell'ex compagnia aerea di bandiera). "Si andrà a valutare quale tipo di offerte'' saranno state presentate e dopodiché ''sì andrà in un breve periodo quale è ...

