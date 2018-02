ALBERTO SORDI Carlo Verdone | “Io il suo erede? Lui è stato unico e irripetibile”

Roma - serata in memoria di ALBERTO Sordi : Roma , serata in memoria di Alberto Sordi a 15 anni dalla morte A quindici anni di distanza, l’Università Roma Tre lo ricorderà al Teatro Palladium... L'articolo Roma , serata in memoria di Alberto Sordi su Roma Daily News.

Meraviglie - ascolti ottimi per ALBERTO Angela all’esordio : esultano i vertici della Rai : ottimi ascolti per la prima puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. E i vertici Rai esultano a pochi giorni di distanza da un altro successo, quello di Roberto Bolle. Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela, ascolti del 4 gennaio 2018 Meraviglie-La penisola dei tesori, il programma di Alberto Angela andato in […] L'articolo Meraviglie, ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio: esultano i ...