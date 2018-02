ALBA PARIETTI Il pesante scherzo del figlio Francesco in combutta con le Iene Ieri e

Programmi TV di stasera - giovedì 22 febbraio 2018. Ultima puntata di 90 Special con Alexia - ALBA PARIETTI e Max Pezzali : Max Pezzali Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Ancora bambina: Francesca ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio. E disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della “Capitana” ad un’anziana ...

’90 special - ultima puntata 22 febbraio : ospiti Cristina D’Avena - ALBA PARIETTI - Linus - Max Pezzali - Alexia… : ‘90 special, la quinta e ultima puntata andrà in onda giovedì 22 febbraio alle 21.20 su Italia 1. Ecco il cast fisso (non c’è più Cristiano Malgioglio) e gli ospiti. ’90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, […] L'articolo ’90 special, ultima puntata 22 febbraio: ospiti Cristina D’Avena, Alba Parietti, Linus, Max ...

ALBA Parietti/ Fausto Brizzi? Per cambiare le cose bisogna anche fare delle vittime... : Alba Parietti su Fausto Brizzi: "Per cambiare le cose bisogna anche fare delle vittime...", dichiara a La Vita in Diretta oggi, 19 febbraio 2018. Le ultime notizie sulla showgirl(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:12:00 GMT)

“L’ha aggredito”. Mattino 5 - nel salotto della Panicucci c’è ALBA Parietti. La bella diva è in compagnia del figlio Francesco e si parla dell’essere genitori. Quando i due escono dallo studio - però - il ragazzo riceve una telefonata che gli fa perdere la testa. Quel che succede dopo è un incubo. Già sapete tutto? : Si chiama Francesco ed è il figlio che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini. È il suo unico figlio e la showgirl con lui è molto apprensiva. Diciamo opprimente? Diciamolo. In che senso è opprimente? Nel senso che è capace di chiamare il figlio anche 10 volte in un giorno, tanto per farvi capire. E Francesco non è affatto un ragazzino, è un uomo. Grande, grosso, vaccinato. però Quando una mamma è apprensiva, è impossibile fermarla. A meno che ...

ALBA PARIETTI mamma apprensiva - lo scherzo orchestrato insieme al figlio è da incubo : Francesco , nato dalla relazione con Franco Oppini, è l'unico figlio di Alba Parietti . Sarà anche per questo che l'attrice e showgirl è una mamma decisamente apprensiva e opprimente, capace di ...

ALESSIA SPAGNULO/ Miss Italia col marsupio - ALBA PARIETTI l'attacca : “I figli non vanno esibiti” (Domenica In) : ALESSIA SPAGNULO: l'aspirante Miss Italia 2018 con marsupio sarà ospite del salotto di Rai Uno per raccontare le sue emozioni verso questo splendido percorso. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 14:52:00 GMT)

ALBA Parietti/ "Paddy Jones? Sarei dovuta essere io la vecchia che balla a Sanremo 2018" : Paddy Jones ha "soffiato" il posto ad Alba Parietti? La showgirl italiana, ospite a Domenica In, confessa: "Sarei dovuta essere io la vecchia che balla!"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Enzo Miccio e ALBA PARIETTI lite in diretta tv : Durante una delle tante puntata de “La Vita in diretta” nello speciale Sanremo 2018, mentre nel salotto si stava tenendo una discussione sui look dell’Ariston, d’improvviso è scoppiato un vero e proprio scontro. Alba Parietti ed Enzo Miccio hanno iniziato ad avere una discussione sfociata poi nel litigo, a causa del look del gruppo Lo Stato Sociale, in gara tra i big a Sanremo. Lo stilista Miccio ha infatti criticato i cinque musicisti ...

Sanremo 2018 - ALBA PARIETTI ed Enzo Miccio litigano sui look : “Vestiti come te sarebbero ridicoli” - “Ascolta bella - di pomeriggio ti vesti come a Capodanno” : Alba Parietti vs Enzo Miccio. I due, ospiti de La Vita in Diretta su RaiUno, stavano parlando dei look di Sanremo quando è scoppiata la bagarre. Mentre l’esperto di look stava infatti dicendo la sua su alcuni cantanti in gara, non proprio di suo gusto, la Parietti è intervenuta: “Mah, io se si vestissero come te li troverei ridicoli“. Frase che a Miccio proprio non è piaciuta: “Ascolta bella, stai un po’ calma ...

