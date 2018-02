Aiutare i giovani a trovare lavoro togliendo loro la pensione

Blastingnews

: Più risorse e più strumenti per aiutare i giovani e le famiglie. Asili nido, detrazioni fiscali, nuova legge sulle… - pdnetwork : Più risorse e più strumenti per aiutare i giovani e le famiglie. Asili nido, detrazioni fiscali, nuova legge sulle… - titti_disalvo : Più diritti per rendere il nostro sistema di #welfare più inclusivo e all'altezza delle nuove sfide che abbiamo dav… - radiodeejay : La proposta di @jaxofficial -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) A poche settimane dalle elezioni siamo ormai nel vivo della campagna elettorale ed iniziano a spuntare come funghi i primi messaggi agli elettori e spot sponsorizzati dai vari partiti politici e, tra i tanti, Forza Italia è forse il partito che più di tutti punta su questa particolare strategia. Si tratta di una tradizione ormai consolidata nel centrodestra che negli anni è passata dalla televisione al web. Uno degli ultimi spot pubblicitari di FI è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 e si presenta come un classico invito al voto da parte del leader del partito Silvio Berlusconi, non candidato premier, in cui il cavaliere propone una delle sue idee e prova a spiegare in pochi secondi la sua strategia per risolvere uno dei tanti problemi del paese....