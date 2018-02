Aferpi : Donzelli (Fdi) - Piombino e Italia umiliate da assenza politica industriale : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Siamo ridotti a tal punto da essere costretti a sperare che la firma con gli indiani di Jindal arrivi al più presto per la salvaguardia del lavoro a Piombino, ma è evidente che i governi del Partito democratico e la completa assenza di politica industriale hanno umiliato e messo l’Italia in posizione di totale subordinazione rispetto agli stranieri”. Ad affermarlo in una nota è il capolista ...