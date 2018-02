A Rutger Hauer non è piaciuto affatto Blade Runner 2049

Blastingnews

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Durante un’intervista a The Hollywood Reporterha dichiarato che ‘’ non ha lo stesso animo della pellicola originale. In ‘’ del 1982 l’attore è Roy Batty, un replicante. La star diha solamente parole negative per il sequel Ecco cosa ha detto: “Sembra straordinario, ma fatico a credere che si sentiva il bisogno di questo film. Credo semplicemente che qualcosa di così fantastico non dovrebbe essere toccato e sarebbe opportuno passare a un’altra pellicola. Non è giusto appoggiarsi con un gomito sul trionfo che quella pellicola ha avuto in 30 anni.” E ancora: “ ‘’ trattava il tema di cosa significa essere degli umani e non dei replicanti, proprio come ‘E.T.’ “ La storia del film inizia 30 anni dopo gli accadimenti della pellicola originaria. L’agente K della LAPD, un moderno, scopre un segreto celato per ...