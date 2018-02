A cinese Geely quota Daimler da 7 | 5 mld

La casa automobilistica cinese Geely - proprietaria di Volvo Cars - comprerà l’8 - 2 per cento di Volvo Group : La casa automobilistica cinese Geely, proprietaria di Volvo Cars, comprerà l’8,2 per cento di Volvo Group, per un totale di 3,3 miliardi di dollari. Volvo Group – che produce camion – fu divisa dalla Volvo Cars – che produce automobili The post La casa automobilistica cinese Geely, proprietaria di Volvo Cars, comprerà l’8,2 per cento di Volvo Group appeared first on Il Post.