25 libri che vedremo al cinema nel corso del 2018

Le 500mila «matricole» del voto che spostano gli equilibri alla Camera : Sono un piccolo drappello ma potrebbero giocare una partita decisiva nella geografia del prossimo Parlamento. Le “matricole” del 4marzo, i diciottenni che per la prima volta andranno alle urne per eleggere i propri deputati, sono poco più di 500mila: ma nessuno ha certezza sulle loro scelte e, a conti fatti, potrebbero fare la differenza nello scacchiere politico...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nico Walther è a due manche dall’oro - ma l’equilibrio regna sovrano : Sarà una seconda parte della finale del bob a 2 delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quanto mai vibrante ed equilibrata. Tutto si deciderà per questione di millesimi. Il motivo? I primi nove equipaggi sono raccolti in appena mezzo secondo dopo le prime due manche. A comandare è il team del tedesco Nico Walther con Christian Poser che vantano appena un decimo di vantaggio sui canadesi Justin Kripps e Alexander Kopacz. Completa il podio ...

Pagelle Chievo-Cagliari 2-1 : Giaccherini sposta gli equilibri : 1/8 Garbuio Paola/LaPresse ...

Diretta / Cremonese Bari (risultato live 0-0) info streaming video e tv : poche occasioni e tanto equilibrio : Diretta Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:24:00 GMT)

Tempo di libri 2018 : i temi - gli autori protagonisti e il programma della fiera - ci sarà anche ilLibraio.it - : ... lombarda e nazionale: dalle Gallerie d'Italia al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci , dal Fondo Ambiente Italiano al Piccolo Teatro , dal Teatro Franco Parenti al ...

Visco e Padoan al governo che verrà : equilibrio - responsabilità e continuità : Solo così la crescita potrà superare il 2%, dice il ministro dell'Economia. Mentre il governatore di Bankitalia invita l'Italia a dimostrarsi un paese credibile -

Visco : “Equilibrio e responsabilità nelle scelte - anche senza i vincoli Ue” : Proseguire sulla strada dell’equilibrio dei conti pubblici e delle riforme per non farsi cogliere impreparati quando i tassi torneranno a crescere. Questo il messaggio diretto al futuro governo lanciato dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al congresso di Assiom Forex, la sua prima uscita pubblica dalla sua riconferma. ...

Dopo Macerata - ora crescono anche le vendite di libri antifascisti : All’inizio di questa settimana molte testate avevano riportato un segnale piuttosto allarmante che veniva dalle classifiche dei libri più venduti negli store online: il Mein Kampf, il libro che contiene in sostanza il manifesto ideologico militarista e razzista di Adolf Hitler, aveva scalato rapidamente la lista dei libri più venduti online, entrando perfino in top 10. La coincidenza temporale non era affatto casuale e preoccupante perché ...

Dopo Macerata - ora crescono anche le vendite di libri antifascisti : All’inizio di questa settimana molte testate avevano riportato un segnale piuttosto allarmante che veniva dalle classifiche dei libri più venduti negli store online: il Mein Kampf, il libro che contiene in sostanza il manifesto ideologico militarista e razzista di Adolf Hitler, aveva scalato rapidamente la lista dei libri più venduti online, entrando perfino in top 10. La coincidenza temporale non era affatto casuale e preoccupante perché ...

I nuovi equilibri/ Non restare ai margini dell'Europa che cambia : I percorsi e le prospettive dell'integrazione europea stanno drasticamente cambiando, ma il dibattito italiano, in vista del voto del 4 marzo, non sembra accorgersene, almeno nei suoi aspetti più ...

Riserve d’acqua : -45% di piogge al Sud - ma anche i grandi laghi del Nord stentano a tornare in equilibrio idrico : E’ una situazione diversa da un anno fa, ma comunque difficile quella che, allo stato attuale, si prospetta per la gestione delle risorse idriche del Paese nei prossimi mesi: è questo il giudizio di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione del Territorio e delle Acque Irrigue) a fronte dei dati raccolti nei bacini di interesse degli enti di bonifica e di irrigazione. In questo avvio di 2018 è soprattutto il Sud a preoccupare con ...

Perché ci dovrebbero interessare i libri nelle librerie dei protagonisti dei fatti di cronaca? : Mi domando da dove derivi tutta questa smania di ricostruire gli scaffali dei protagonisti dei fatti di cronaca. Dopo l'arresto di Luca Traini siamo stati edotti sul fatto che la sua biblioteca contenesse inevitabilmente "Mein kampf" e una non meglio precisata storia della Repubblica Sociale. Viene poi ...

"Dissenso comune" è il #metoo all'italiana : "Noi donne del cinema - unite per una società che rispetti l'equilibrio tra sessi" : Attrici, registe, produttrici, donne che lavorano nella comunicazione dello spettacolo, hanno sottoscritto una lettera che muove dal caso Weinstein. Una presa di posizione non contro un singolo 'molestatore' ma l'intero sistema di potere. Il manifesto si chiama "Dissenso comune" ed è una lettera manifesto. "Dalle donne dello spettacolo a tutte le donne. unite per una riscrittura degli spazi di lavoro e per una società che rifletta ...

I National Book Awards - importanti premi letterari americani - saranno assegnati anche ai libri tradotti : Da quest’anno tra i National Book Awards, che insieme ai Pulitzer sono i più importanti premi letterari americani, ci sarà un premio per un’opera di narrativa o di saggistica tradotta in inglese da altre lingue e pubblicata negli Stati Uniti. The post I National Book Awards, importanti premi letterari americani, saranno assegnati anche ai libri tradotti appeared first on Il Post.