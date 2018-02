​Così un utente bulgaro ha raggirato Spotify portando a casa un milione di dollari senza

agi

: Così un utente bulgaro ha raggirato #Spotify portando a casa un milione di dollari - Agenzia_Italia : Così un utente bulgaro ha raggirato #Spotify portando a casa un milione di dollari - salernopost : Isola dei Famosi, Eva Henger accusa Daniele Bossari Isola dei Famosi: le accuse di Eva Henger «Ma dove vuoi arriv… - crisi_scarlatta : @raffavain C'è modo e modo di dire le cose. Se un utente di Twitter qualsiasi vi rispondesse così scatterebbela gue… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Spotify è stata potenzialmente “raggirata” per più undi. Si tratta di royalties che avrebbe ottenuto un playlistercon un sistema che, per di più, non avrebbe infranto alcuna legge. La vicenda è stata raccontata da Music Business WorldWide e avrebbe avuto luogo durante la scorsa estate per essere scoperta e bloccata solo all’inizio dell’autunno. E tutto è partito da due playlist di terze parti, molto sospette, con nomi molto generali ed evocativi: “Soulful Music” e “Music From The Heart”. Cos’è successo Entrambe le playlist, alla fine di settembre, ricoprivano posizioni molto alte nelle principali classifiche di Spotify. “Music From The Heart” poteva vantare la 24esima posizione in quella americana e l’84esima in quella mondiale. “Soulful ...