Wanda Nara | “Due grandi squadre su Icardi | valutiamo il futuro”

Wanda Nara - Icardi via dall'Inter?/ “Due big su di lui - Raiola non è il suo agente”. Mino pronto alla replica : Icardi via dall'Inter? Wanda Nara: “Due grandi squadre lo vogliono, valutiamo il futuro”. La moglie e procuratrice del capitano nerazzurro ha parlato del futuro del suo assistito(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:58:00 GMT)

Wanda Nara - Icardi via dall'Inter?/ “Due big lo vogliono”. Lautaro Martinez si scalda : Icardi via dall'Inter? Wanda Nara: “Due grandi squadre lo vogliono, valutiamo il futuro”. La moglie e procuratrice del capitano nerazzurro ha parlato del futuro del suo assistito(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Inter-Icardi - Wanda Nara allo scoperto : “Su di lui due top club. Chi lo vuole deve…” : Inter-Icardi, Wanda Nara allo scoperto: “Su di lui due top club. Chi lo vuole deve…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Icardi, Wanda Nara- Continua a tener banco il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino e la società nerazzurra potrebbero incontrarsi nelle prossime settimane per definire il rinnovo contrattuale. Wanda ...

Wanda Nara fa tremare l'Inter : "2 big su Icardi. Rinnovo e clausola - ecco la verità" : Poi un passaggio importante anche sul Rinnovo e sulla clausola, ecco le parole di Wanda Nara rilasciate al Corriere dello Sport: 'In questo periodo si sono avvicinate due squadre importanti che hanno ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Due grandi squadre vogliono Icardi' : "In quest'ultimo periodo un paio di squadre importanti si sono avvicinate a Mauro" - ha detto Wanda in un'Intervista al Corriere dello Sport - "mostrando apprezzamento nei suoi confronti. Io mi ...

Wanda Nara prepara l’addio di Icardi : “due big su di lui - lascerà un bel ricordo…” : I prissimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Icardi con la maglia dell’Inter. In estate infatti il bomber argentino potrebbe salutare Milano, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Real Madrid, Psg e Manchester United hanno mostrato interesse per il capitano nerazzurro e non avrebbero alcun problema a pagare la clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Del futuro di Icardi ha parlato la moglie-agente ...

Wanda Nara spaventa l'Inter e allontana Raiola : Ma lui è tranquillo, continuerà con me e quindi gestiremo tutto in famiglia', le sue parole al Corriere dello Sport. Wanda Nara ha anche parlato delle voci che vorrebbero diverse squadre sulle tracce ...

Wanda Nara spaventa l'Inter e allontana Raiola : Ma lui è tranquillo, continuerà con me e quindi gestiremo tutto in famiglia", le sue parole al Corriere dello Sport. Wanda Nara ha anche parlato delle voci che vorrebbero diverse squadre sulle tracce ...

Inter - Wanda Nara spaventa su Icardi : 'Due squadre lo hanno chiesto' : Secondo il Corriere dello Sport , Wanda Nara ora spaventa l'Inter sul futuro di Mauro Icardi . 'Due grandi squadre lo vogliono', le parole della manager e moglie di Maurito sulla prima pagina del quotidiano.

Futuro Icardi - a breve l’incontro con Wanda Nara : le intenzioni dell’Inter - tutti i dettagli : Futuro Icardi – L’Inter non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Nell’anticipo del 25^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno rimediato un pesante ko contro il Genoa che rischia di far scivolare la squadra di Spalletti al 5° posto, ovvero fuori dalla zona Champions League. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro tra la dirigenza meneghina e Wanda Nara per parlare del ...

Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi?/ La coppia proclama il proprio amore a San Valentino : problemi superati? : Wanda Nara e Mauro Icardi sono in crisi? Da qualche giorno la voce si fa insistente sul web anche se a San Valentino la coppia sembra più affiatata che mai.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Il San Valentino dei calciatori : tutti gli scatti sexy - da Federica Nargi a Wanda Nara [FOTOGALLERY] : 1/19 ...

Icardi e Wanda Nara sotto attacco degli animalisti : Vi dovreste vergognare : Mauro Icardi non è stato presente nelle ultime due partite casalinghe giocate dall'Inter contro Crotone e Bologna. I nerazzurri hanno ottenuto un pareggio e una vittoria, con Maurito sempre presente in tribuna al fianco della moglie-agente Wanda Nara. Il capitano dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti già a partire da sabato sera nella trasferta di Marassi contro il Genoa, anche se nelle ultime due settimane il 24enne di Rosario ha ...

Blitz a San Siro : dura “contestazione” contro Icardi e Wanda Nara : Una contestazione contro Icardi, proprio adesso che non sta giocando? Sì è proprio così, Maurito è stato contestato a San Siro assieme alla sua Wanda, ma non a causa di alcune giocate non riuscite, bensì per il proprio vestiario. I militanti dell’associazione “Centopercentoanimalisti”, hanno infatti affisso ai cancelli dello stadio Meazza delle foto che ritraggono Icardi e Wanda ricchi di abiti in pelliccia. Con un post apparso ...