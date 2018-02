Volley | Champions League | Novara batte il Fenrbahce | ed insegue il primato

Diretta/ Novara Fenerbahce (risultato live 2-0) streaming video e tv - 3^ set! (Champions league Volley) : Diretta Novara Fenerbahce: info streaming video e tv. Le piemontesi tornano in campo dopo la Coppa Italia per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima fase della Chmapions league. (Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:22:00 GMT)

Volley : Superlega - per Perugia vittoria - primo posto e Champions : I TABELLINI- DIATEC TRENTINO - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 , 25-16, 25-19, 25-21, DIATEC TRENTINO: Giannelli 4, Kovacevic 9, Kozamernik 7, Vettori 7, Lanza 12, Carbonera 10, Chiappa , L, ,...

Volley : Champions League - Conegliano passa sul campo dell'Agel : LA CRONACA DEL MATCH- Il primo vantaggio Imoco è 4-5 con il muro di De Kruijf, ma Kossanyova martella bene in attacco per le padrone di casa e si resta in equilibrio. Primo allungo con un errore di ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano vola ai quarti di finale! Sconfitto il Prostejov : Conegliano ha Sconfitto l’Agel Prostejov per 3-0 (25-21; 25-21; 25-15) e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. La Pantere si sono imposte in maniera autorevole sul campo delle ceche e hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: basta e avanza per passare il turno e continuare la rincorsa verso il trofeo. Le ragazze di coach Santarelli ora ...

Volley : Champions League - per Conegliano e Novara quinto turno della fase a gironi : ROMA- Igor Gorgonzola Novara e Imoco Conegliano , reduci dalla sfida che le ha viste protagoniste nella finale di Coppa Italia, devono resettare immediatamente e trovare la concentrazione per ...

Volley : Champions League - Perugia batte il Fenerbahce e torna in vetta alla Pool A : LA CRONACA DEL MATCH- C'è Shaw in cabina di regia per Perugia, Berger e Russell formano la diagonale di posto quattro. Avvio equilibrato con Toy che firma il 3-3. Break dei turchi con il muro di ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia abbatte il Fenerbahce! Lo scontro diretto con Civitanova varrà il primo posto : Perugia ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-1 (25-22; 25-12; 20-25; 25-18) e si conferma al comando del proprio girone della Champions League. Il primo posto si assegnerà nello scontro diretto con Civitanova in programma tra due settimane: chi vincerà si assicurerà il primato nel raggruppamento e dunque un avversario sulla carta più comodo negli ottavi di finale. Al PalaEvangelisti i Block Devils sono stati praticamente perfetti e ...

Volley : Champions League - lo Zaksa sorprende ancora Trento al tie break : L TABELLINO- TRENTINO DIATEC - Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE 2-3 , 25-23, 22-25, 25-27, 25-21, 15-17, TRENTINO DIATEC: Giannelli 4, Kovacevic 16, Carbonera 11, Vettori 20, Lanza 21, Zingel 1, De pandis , L, ,...

Volley - Champions League 2018 : Diatec Trentino sconfitta 3-2 in casa dallo Zaksa Kedzierzyn-Kozle : Due ore e mezza di partita, una sfida davvero tesissima e piena di emozioni. Al termine di un match nella Champions League davvero durissimo la Diatec Trentino si arrende in casa per 3-2 (25-23, 22-25, 25-27, 25-21, 15-17) contro i campioni di Polonia dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle. In chiave classifica del girone E agli azzurri oggi scappa la prima piazza, proprio in favore dei polacchi. Il primo set va in favore dei ragazzi di ...

Volley : Champions League - per la Lube la vittoria in Belgio vale i Play Off : IL TABELLINO- KNACK ROESELARE - CUCINE Lube CIVITANOVA 0-3 , 16-25, 23-25, 23-25, KNACK ROESELARE: Trinidad 2, Van hirtum 4, Coolman 7, Tuerlinckx 9, Verhanneman 11, Van de velde 8, Robbe , L, , ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova si qualifica agli ottavi di finale! Sbancato Roeselare - la Lube va avanti : Civitanova si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato il campo del Knack Roeselare per 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) e sono così certi di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. La Lube sale momentaneamente al comando della Pool A in attesa del match tra Perugia e il Fenerbahce Istanbul ma il primo posto nel girone ...