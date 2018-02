Volley | Cev Cup | Casalmaggiore cede 0-3 allo Schwerin nell' andata dei quarti

Volley femminile - CEV Cup 2018 : crollo di Casalmaggiore in casa - lo Schwerin passa 3-0. Semifinali lontanissime : casalmaggiore crolla letteralmente nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa, di fronte al proprio pubblico, soccombono contro lo SSC Palmberg Schwerin per 3-0 (35-33; 25-20; 25-15) e vedono allontanarsi la possibilità di qualificarsi alle Semifinali: dovranno vincere il match di ritorno per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il golden ...

Volley - Diatec Trentino corsara a Modena : 3-2 con Kovacevic mvp : La cronaca del match. La Diatec Trentino si presenta al PalaPanini priva di Hoag , dolorante alla spalla destra ed in panchina solo per onor di firma, , motivo per cui Angelo Lorenzetti ripropone ...

Volley - CEV Cup 2018 : il Verona supera per 3-1 il Montpellier nell’andata dei quarti di finale : Si apre con una vittoria il quarto di finale di CEV Cup per la Calzedonia Verona, che si impone nettamente in casa sui transalpini del Montpellier nell’andata: 3-1 (26-24, 27-25, 22-25, 25-22) il risultato, fondamentale anche in chiave ritorno. Si può sognare seriamente di raggiungere la semifinale continentale. CALZEDONIA Verona – Montpellier Volley UC 3-1 (26-24, 27-25, 22-25, 25-22) Parte fortissimo la squadra transalpina, ...

Volley : Cev Cup - il Montpellier impegna Verona ma alla fine deve arrendersi : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Grbic schiera Spirito in palleggio e Stern suo opposto, Jaeschke e Manavinhezad in banda, Birarelli e Pajenk al centro, Pesaresi libero. Montpellier inizia la gara tirando ...

DIRETTA / Verona Montpellier (risultato finale 3-1) : la BluVolley soffre ma vince l'andata (Cev cup) : DIRETTA Verona Montpellier: risultato finale 2-1. Con i parziali di 26-24, 27-25, 22-25, 25-22 la BluVolley, pur soffrendo, vince la partita di andata nei quarti di finale della Cev Cup(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:57:00 GMT)

Volley : Cev Cup - l' Eczac?basi espugna il Palayamamay - Busto è fuori : LA CRONACA DEL MATCH- Starting six: Mencarelli inizia con Orro - Diouf, Stufi - Berti, Gennari - Bartsch, Spirito libero. Motta presenta Dilik - Boskovic, Adams - Kilicli, Ismailoglu - Larson. Libero ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 : Busto Arsizio termina la corsa agli ottavi di finale. La corazzata Eczacibasi è imbattibile : L’avventura di Busto Arsizio nella CEV Cup 2018 di Volley femminile si ferma agli ottavi di finale. Le Farfalle erano impegnate contro la corazzata Eczacibasi Istanbul e, dopo aver perso in Turchia per 3-1, sono crollate anche al PalaYamamay con lo stesso punteggio (20-25; 25-18; 25-18; 26-24). Era una missione davvero impossibile per la quarta forza del nostro campionato contro una formazione che può contare su un roster degno della ...

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore è nei quarti di finale : IL TABELLINO- POMI' Casalmaggiore - LINAMAR-BEKESCSABAI RS KFT 3-0 , 25-22, 25-18, 25-17, POMI' Casalmaggiore: Balkenstein-Grothues 9, Guiggi 9, Drews 17, Guerra 8, Lo Bianco 1, Zambelli 7, Sirressi , ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore si sbarazza del Bekecsabai e vola ai quarti di finale! Super Drews - ora lo Schwerin : Casalmaggiore si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno surclassato il Linamar Bekescsabai con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-17) replicando così il risultato dell’andata. Al prossimo turno le casalasche sfideranno le tedesche del Palmberg Schwerin che si sono sbarazzate del Khimik Yuzhny: sulla carta una sfida alla portata per ...

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore e Busto a caccia dei quarti : ROMA- Le due italiane impegnate nella Cev Femminile, Pomì Casalmaggiore e Yamamay E-Work Busto Arsizio , fra domani sera e giovedì saranno impegnate nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di CEV ...

Volley - Champions League 2018 – Trento espugna Smirne e vola in testa al girone! Giannelli doppia cifra - Kovacevic-Hoag show : Trento ha sconfitto l’Arkas Izmir per 3-1 (22-25; 25-9; 25-17; 25-17) e ora è davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno espugnato il campo della formazione turca e si sono portati in testa al proprio girone grazie alla terza vittoria nel torneo: ora hanno un punto di vantaggio sullo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, una vittoria in più e sei ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona sbriga la pratica Liberec e vola ai quarti di finale : Verona si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. Gli scaligeri hanno sconfitto il Dukla Liberec per 3-0 (25-19; 25-16; 28-26) dopo il 3-1 dell’andata e hanno così festeggiato il passaggio del turno davanti ai 1600 spettatori del PalaOlimpia: ora i ragazzi di coach Grbic se la dovranno vedere con i francesi del Montpellier che hanno eliminato lo Shakhtior ...

Volley : Cev Cup - Verona batte ancora il Dukla Liberec ed è nei quarti : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Grbic manda in campo il sestetto tipo: Spirito in regia, Stern opposto, Pajenk e Birarelli al centro, Manavinhezad e Jaeschke in banda, Pesaresi libero. Dopo un inizio ...

Volley - Coppa Italia 2018 – Trento prova a sorprendere : l’outsider ai raggi X - con i colpi di Kovacevic e Lanza : Nel fine settimana del 27-28 gennaio riflettori puntati sul PalaFlorio di Bari dove si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Quattro squadre si presenteranno nell’impianto pugliese per andare a caccia del trofeo. Si preannunciano grandi sfide tra Civitanova, Perugia, Modena e Trento: le quattro big del nostro campionato si incroceranno tra loro per inseguire il secondo titolo della stagione. Conosciamo meglio ...