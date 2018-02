Vodafone Italia porta la rete mobile 4 5G a Padova

Vodafone : problemi tecnici in tutta Italia - non funziona internet : Un vastissimo numero di utenti abbonati ai servizi Vodafone, sparsi un po' in tutta la penisola Italiana, stanno segnalando gravi disservizi. I problemi sembrano essere suddivisi in maniera quasi equa tra nord e sud Italia e sembra che gli utenti non possano effettuare chiamate, inviare messaggi SMS e nemmeno accedere ad internet alla velocità 4G. Vodafone è una delle compagnie telefoniche più utilizzate dagli utenti ed è anche una delle più ...

Sabato speciale per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia : quadruplo aggiornamento di gennaio : Un Sabato speciale quello di oggi per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone e Tre Italia, che nello stesso momento ricevono l'aggiornamento XXS2DRAA e XXU2DRAC, firmware contraddistinti dalla patch di sicurezza di gennaio, e da alcune altre significative novità, come già accaduto per gli esemplari no brand: Samsung Pay (anche se la tecnologia non risulta ancora essere stata attivata nel nostro mercato) e widget meteo di Galaxy S8 e Note ...

Portabilità a Iliad Italia da Vodafone - TIM - Wind e Tre : offerta di lavoro cruciale per quarto operatore : L'uscita di Iliad Italia è sempre più vicina e la strategia da mettere in campo per accaparrarsi clienti con la Portabilità dai rivali Vodafone, TIM , Wind e Tre pure. In queste ore, in effetti, sul sito del nuovo quarto operatore mobile è comparsa una nuova offerta di lavoro che ci indica proprio quanta attenzione il vettore stia spendendo in questa direzione. Ci riferiamo alla figura del MNP Engineer che avrà un ruolo cruciale in tal ...

Audio e testo di Cara Italia di Ghali - dopo lo spot per Vodafone una dichiarazione d'amore al Bel Paese : Cara Italia di Ghali è il nuovo singolo disponibile da venerdì 26 gennaio su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il nuovo singolo di Ghali è una chiara lettera al nostro Paese , in cui il rapper di origini tunisine è nato e cresciuto. Si tratta di una lettera all'Italia sotto forma di ...

Ritorno alla fatturazione mensile : nuove beghe per Tim - Vodafone - Wind e Tre Italia : L' aumento delle tariffe di importo pari all'8,6 per cento da parte di Tim , Vodafone , Wind e Tre Italia è al centro di un feroce dibattito in rete. I cittadini stanno protestando contro gli ...

Rincari Tim - Vodafone - Wind e Tre Italia : ecco cosa sta succedendo : Tim, Wind, Tre e Vodafone torneranno alla fatturazione mensile da marzo/aprile ma alzeranno le tariffe dell’8%. In questi giorni gli operatori stanno inviando gli avvisi ai propri clienti sul cambiamento futuro ma con la postilla di aumenti tariffari. Ebbene, con le bollette a 28 giorni gli operatori incassavano 13 mensilità, ora obbligati a tornare alla fatturazione mensile per non incorrere in sanzioni, hanno deciso di alzare le tariffe per ...

Ritorno all’aggiornamento su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia : XXS1DQLC per Vodafone : Ritorno all'aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: l'interesse questa volta è tutto dalla parte dei brandizzati Vodafone, che a distanza di diverse settimane riprendono il processo di roll-out via OTA, accogliendo la patch di dicembre attraverso la serie firmware XXS1DQLC. La date build del pacchetto non è tra le più recenti (risale al 14 dicembre), ma comunque c'è da accontentarsi, trattandosi di un software destinato ad un modello ...

Cambio numero senza portabilità con Vodafone - 3 Italia e Poste Mobile : ecco come fare : Siete clienti Vodafone, 3 Italia o Poste Mobile e per qualche motivo avete intenzione di cambiare numero senza però dover rinunciare al vostro operatore? Questa è una richiesta che ai gestori sopra citati potete fare, proprio come spiegato sulle pagine di 'mondoMobileweb.it'. Partiamo proprio dalla telco anglosassone: per perorare la causa, chiamate il 190 ed informate il consulente della volontà di cambiare il vostro numero di telefono, ...

Vodafone One è la risposta di Vodafone Italia alle esigenze di comunicazione e intrattenimento: Secondo Vodafone la risposta alle esigenze di comunicazione e intrattenimento della famiglia si chiama Vodafone One, l'offerta convergente fisso/mobile.