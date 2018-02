Vivo per miracolo | masso precipita da 30 metri sulla carreggiata Il video che Tsai non

5G - i test entrano nel Vivo a Roma. Prove di realtà virtuale per turisti : Accensione del primo segnale 5G a Roma Prime Prove di 5G a Roma. Oggi nella capitale è stato acceso il primo segnale delle future reti di quinta generazione. Una demo di realtà virtuale alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, nel municipio IV. Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson hanno mostrato il funzionamento di alcune applicazioni legate alla realtà virtuale. Gli organizzatori hanno trasmesso un video in alta qualità e attraverso speciali visori ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si entra nel Vivo con i quarti di finale! Strada spianata per OAR e Svezia : Il torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018 entra nel vivo con i quarti di finale. Dopo i playoff sono rimaste in otto a contendersi le medaglie, le quattro migliori della fase a gironi e le quattro sopravvissute al primo turno eliminatorio. Due favorite emergono sulle altre stando agli accoppiamenti, Svezia e OAR. I campioni del mondo sono stati la squadra migliore della prima fase ed ora affronteranno la sorpresa Germania. I ...

ANNALISA/ Bye Bye - il nuovo album dopo Sanremo 2018 : "Vivo la musica come un impulso e un mezzo per star bene" : Bye Bye, il nuovo album di ANNALISA, esce oggi nei negozi di musica e nelle piattaforme digitali. Il lavoro segna la svolta della cantante senese: ecco la sua intervista a TgCom 24.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:11:00 GMT)

Prezzi dei biglietti per Demi Lovato a Bologna in prevendita su TicketOne e Vivo Club : i settori disponibili : Al via la prevendita dei biglietti per Demi Lovato a Bologna il 27 giugno. Parte oggi, mercoledì 14 febbraio, la pre-sale in anteprima esclusiva riservata agli utenti Vivo Club mentre dal 16 febbraio i biglietti saranno in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola. Dalle ore 11.00 di oggi, mercoledì 14 febbraio, gli utenti di Vivo Club potranno accedere ad una prevendita a loro dedicata, ...

Settimana corta di 28 ore : i tedeschi lavorano meno e Vivono di più - perché il tempo è la vera ricchezza : Per la cronaca, il Centro lavora dal 1981 ed è tutt'ora vivo, vegeto e in piena forma e la formula delle 25 ore lavorative era stata pensata a metà/fine anni ottanta, quindi trenta anni prima del ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 12-18 febbraio 2018 : per Tina - Tom è ancora Vivo! William e Rebecca si baciano! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 12 febbraio a domenica 18 febbraio 2018: Tina intuisce che Tom è vivo! Piovono sospetti su Beatrice! Anticipazioni Tempesta d’amore: durante i funerali del piccolo Tom ( in realtà di Frederik), Tina viene colta da una strana sensazione! Werner, per salvare Nils, accetta di passare alla direzione del Furstenhof! Poi il bel Newcombe bacia Rebecca… Il ...

L’uomo più alto e la donna più bassa del mondo : eccoli insieme (e le loro misure). Chi sono e come Vivono le due persone da record : Davide contro Golia. Senza pietre, senza fionda e senza sangue. Piuttosto davanti aglio occhi di una fotocamera. Lei Jyoti Amge, 25 anni, e lui Sultan Kosen, 36 anni. Lei alta poco più di 62 cm, lui Sultan ha un’ altezza impressionante di 2.51m. A metterli insieme l’ente del turismo egiziano che ha voluto immortalare, in terra d’Egitto due persone così diverse tra loro. Il colpo d’occhio è incredibile. Sultan Kösen è nato e cresciuto in ...

Inizia il periodo riproduttivo dei gabbiani reali che Vivono a Roma : E’ Iniziato il periodo riproduttivo dei gabbiani reali che vivono in città. Questo provoca, nel periodo gennaio-febbraio, la ricerca di

Campo Felice - valanga sul Gran Sasso/ Ultime notizie - amico delle due vittime : “Sono Vivo per puro caso” : Campo Felice, valanga sul Gran Sasso: Abruzzo, Ultime notizie e due sciatori morti in un fuori pista, Massimo Franzè e Massimo Urbani. Slavina anche in Friuli a Camporosso(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Valanga Campo Felice - il racconto dell’amico delle vittime : “Sono Vivo per puro caso” : “E’ un puro caso che io sia vivo. Una combinazione del destino. Dovevo essere con loro ma stamattina quando sono arrivato l’impianto era ancora chiuso e non ho agganciato i miei amici”. Lo dice all’ANSA Massimo D’Azzena, medico di Roma, che frequenta assiduamente Campo Felice, dove sono morti due suoi amici travolti da una Valanga durante un fuori pista. “Quando e’ accaduto – ha spiegato ...

F1 : la nuova Ferrari verrà svelata il 22 febbraio alle ore 15. Presentazione non solo via web : dal Vivo anche per 15 “fortunati” : Manca sempre meno al 22 febbraio, data nella quale vedremo la nuova Ferrari, pronta a lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, campione di tutto nel Mondiale di F1, che come in un derby verrà svelata nello stesso giorno della Rossa. Una concomitanza che contribuisce ad aumentare l’attesa dei tifosi e, di giorno in giorno, il quadro va delineandosi. Secondo quelle che sono le indiscrezioni, la nuova monoposto di Maranello sarà presentata ...

Pozzuoli : 174 persone Vivono nei container da più di trent’anni : Pozzuoli: 174 persone vivono nei container da più di trent’anni Luca Abete raccoglie le testimonianze di queste famiglie che vivono in condizioni di estremo disagio. Continua a leggere L'articolo Pozzuoli: 174 persone vivono nei container da più di trent’anni sembra essere il primo su NewsGo.

Donne - guadagnano meno degli uomini perché Vivono in società fallocentriche : “Io per esempio sono, almeno mi pare, maschio e zappo l’orto per ricavarne frutta e verdura. Chi mi paga? Nessuno. Inoltre cucino quando non sono impegnato in redazione. Esigo forse dei soldi statali? Basta con gli oboli a chiunque non presti un opera lavorativa autentica” Il goffo articolo di Vittorio Feltri sulle disparità economiche tra uomini e Donne ha ricevuto un’ottima replica da Elisabetta Ambrosi. “La ...