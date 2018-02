Viviano e Perin insieme in un evento di beneficenza | “molto amici fuori dal campo | ma nel

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Emilianoe Mattiaper una serata diin favore della riqualificazione di un’area sportiva nel quartiere di Begato, a Genova. I portieri di Sampdoria e Genoadal rettangolo sono grandi. “E’ bello poter aiutare un quartiere che ha bisogno e dei ragazzi che hanno necessità di poter crescere in maniera normale – ha raccontatoai cronisti presenti – A volte si pensa che lasi debba afre solo in paesi lontani, ma a volte bisognerebbe guardare anche a casa nostra. La Pallanuoto? A Genova è uno sport molto sentito, cerchiamo di dare una mano per dare visibilità a questo sport. Segreto per parare i rigori? Non ne ho, guardo come li tirano, poi è anche istinto”. Parola poi a: “Bisogna dare una mano per riqualificare questa zona. E per aiutare i ragazzi a crescere in un ambiente sano, sono loro il nostro ...