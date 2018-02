Violenza sessuale | Robinho umiliò la vittima' ' | ecco perché l' ex calciatore è stato

Palermo : Violenza sessuale su turista inglese - arrestato lavoratore ex Pip : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Un palermitano di 46 anni, Martino Biuso, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. L’uomo, che ha precedenti per i reati di rapina, lesioni, porto abusivo di arma, è un lavoratore precario ex Pi

Palermo : Violenza sessuale su turista inglese - arrestato lavoratore ex Pip : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – Un palermitano di 46 anni, Martino Biuso, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo con l’accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. L’uomo, che ha precedenti per i reati di rapina, lesioni, porto abusivo di arma, è un lavoratore precario ex Pip. I fatti risalgono al maggio dell’anno scorso, quando una ventenne cittadina inglese residente in città da qualche mese, ...

Pamela Mastropietro - tutti i dubbi sulla morte della 18enne : il movente - le cause del decesso e l’ipotesi di Violenza sessuale : Il movente, la dinamica dell’occultamento, la stessa causa della morte. Continuano a venire alla luce nuovi elementi di indagine, ma sono ancora molti i dubbi sugli ultimi minuti di vita di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui corpo, fatto a pezzi, è stato ritrovato in due trolley abbandonati il 31 gennaio scorso nelle campagne di Pollenza. Diverse domande non hanno ancora trovato risposta. Eppure qualcosa in più c’è: a cominciare dalla ...

Francia : a 29 anni fa sesso con una bimba di 11. Il pm : “Non è Violenza sessuale” : Francia: a 29 anni fa sesso con una bimba di 11. Il pm: “Non è violenza sessuale” Il 29enne per il momento è accusato solo di ‘”infrazione” sessuale, reato che prevede al massimo una condanna a 5 anni.Continua a leggere Il 29enne per il momento è accusato solo di ‘”infrazione” sessuale, reato che prevede al […] L'articolo Francia: a 29 anni fa sesso con una bimba di 11. Il pm: “Non è violenza sessuale” ...

Violenza sessuale verso la suocera e maltrattamenti in famiglia? Nuovo processo per 31enne di Aradeo - : Era già finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia, ma adesso dovrà difendersi anche dall'accusa di Violenza sessuale, nei confronti della suocera, e sequestro di persona . Mattia Carrisi, ...

Fausto Brizzi - si indaga per Violenza sessuale. Al vaglio dei pm le testimonianze delle vittime : violenza sessuale. È questo il reato per il quale è iscritto il fascicolo che vede coinvolto il regista Fausto Brizzi , accusato da alcune aspiranti attrici di aver abusato di loro. La vicenda ora è ...

Ragazza uccisa a Milano - dall'autopsia no segni di Violenza sessuale : E' stata effettuata l'autopsia sul corpo di Jessica Valentina Faoro , la 19enne uccisa con quaranta coltellate in via Brioschi , a Milano, il 7 febbraio. Prima che il medico legale possa dare un esito ...

Piazza Vittorio - carabinieri arrestano uomo per Violenza sessuale : Ieri sera, verso le 1:30, i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino senegalese, di 31 anni, dopo aver violentato una donna di 75 anni, di origini tedesche, nota clochard che abitualmente stanzia sotto i portici di Piazza Vittorio Emanuele II. La donna, che stava dormendo all’angolo con via Carlo Alberto, si […] L'articolo Piazza Vittorio, carabinieri arrestano uomo per violenza sessuale sembra essere ...

Trieste - docente arrestato per Violenza sessuale su una studentessa - : La ragazza, di 18 anni, frequenta un corso per parrucchiera in un istituto professionale. L'uomo si era offerto come "modello" per un'esercitazione, poi gli iniziali complimenti per l'aspetto fisico ...

Violenza sessuale in famiglia - 41enne accusato di abusi sulla figlia : Orrore in famiglia alle porte di Napoli dove un 41enne è stato accusato di aver abusato sessualmente della figlia di 13 anni. Per l'uomo, come riferisce NapoliToday, si sono aperte le porte del carcere in seguito ad...