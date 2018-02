“Vi dico come è morta Pamela” Il racconto dei sui ultimi istanti di vita Le parole choc

L’uomo che ha fatto sparire Maelys de Araujo 6 mesi fa : “Vi dico dove ho nascosto il corpo” : L’uomo che ha fatto sparire Maelys de Araujo 6 mesi fa: “Vi dico dove ho nascosto il corpo” Nordahl Lelandais, L’uomo accusato di avere ucciso la bimba di nove anni Maelys de Araujo, ha condotto gli inquirenti nel luogo in cui ha sepolto il corpo della piccola.Continua a leggere Nordahl Lelandais, L’uomo accusato di avere […] L'articolo L’uomo che ha fatto sparire Maelys de Araujo 6 mesi fa: “Vi dico dove ho nascosto il corpo” sembra ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

Atalanta - Freuler parla del futuro : “Via in estate? Ecco cosa dico” : L’Atalanta si appresta ad affrontare il Napoli in questa 21^ giornata di Serie A, la prima dopo la sosta invernale. Uno dei protagonisti del match potrebbe essere Remo Freuler, che dopo l’ottima passata stagione si sta confermando su alti livelli. Il centrocampista elvetivo intervistato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato del suo futuro: “Mi trovo molto bene a Bergamo, ho un contratto fino al 2022 e ...

Calciomercato Genoa - Perinetti vuota il sacco : da Izzo a Criscito - passando per Perin - “Vi dico tutto” : 1/7 Centurion (LaPresse/Tano Pecoraro) ...

Inter - Spalletti allo scoperto sul mercato : “Vi dico qual è la verità sulle trattative” : Luciano Spalletti è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina. Importanti dichiarazioni sul mercato da parte del tecnico dell’Inter: “Noi non abbiamo possibilità di alibi. Non dobbiamo piangere, per prima cosa, perché quelli che piangono non raggiungono obiettivi. L’Inter per migliorare deve prendere giocatori più forti di quelli a disposizione e noi in rosa abbiamo la qualità ...