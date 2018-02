Vanessa Incontrada per Elena Mirò

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada protagonisti di nuove serie televisive : Lino Guanciale e Vanessa Incontrada torneranno ad essere i protagonisti della seconda stagione della serie televisiva, dal titolo Non Dirlo Al Mio Capo: vestono i panni dell'avvocato Enrico Vinci e della praticante Lisa Marcelli. Ma non si tratta degli unici impegni per questi due attori: saranno protagonisti anche di altre serie inedite, legate sempre alla Rai. In particolare bisogna sottolineare che Vanessa Incontrada è impegnata a girare la ...

Beatrice Vendramin in Non Dirlo al Mio Capo 2 è Aurora - new entry nella serie con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada (video) : Una delle attrici più amate dai millennials si appresta a tornare sul piccolo schermo: tra le new entry c'è Beatrice Vendramin in Non Dirlo al Mio Capo 2, i cui nuovi episodi sono attesi per la primavera di quest'anno, terminata la programmazione di Don Matteo 11. La giovane attrice a soli 17 anni si è già fatta conoscere al pubblico adolescenziale grazie alla partecipazione nella sit-com Alex & Co. della Disney, ma è anche autrice di ...

Il Capitano Maria : la nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada : Il Capitano Maria: anticipazioni e cast della nuova interessante fiction poliziesca Rai, che vede Vanessa Incontrada vestire i panni di una giovane e combattiva donna e madre, nonché comandante dei Carabinieri con un passato piuttosto tormentato. L’attrice spagnola Vanessa Incontrada sarà la protagonista nella nuova serie televisiva Rai, il Capitano Maria, le cui riprese sono iniziate il 28 novembre tra Bari e Roma. La fiction di quattro ...

TUTTE LO VOGLIONO/ Su Rai 2 il film con Vanessa Incontrada (oggi - 17 gennaio 2018) : TUTTE lo VOGLIONO, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Vanessa Incontrada, Enrico Brignano e Giulio Berruti, alla regia Alessio Maria Federici. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Vanessa Incontrada/ L'attrice e conduttrice : il mio cuore è colmo di gioia! Foto (Panariello sotto l'albero) : Vanessa Incontrada sarà una delle ospiti principali della prima puntata di "Panariello sotto l'albero" in onda questa sera, giovedì 21 dicembre, alle ore 21.25 su Rai 1.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 19:02:00 GMT)

Vanessa INCONTRADA/ Dopo il successo di "Scomparsa" sarà "Il capitano Maria" (Panariello sotto l'albero) : VANESSA INCONTRADA sarà una delle ospiti principali della prima puntata di "Panariello sotto l'albero" in onda questa sera, giovedì 21 dicembre, alle ore 21.25 su Rai 1.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 09:31:00 GMT)

Panariello sotto l'albero - anticipazioni puntata del 21 dicembre : ospiti Gianni Morandi-Vanessa Incontrada-Paola Cortellesi-Antonio Albanese-Fiorella Mannoia-Zucchero : Giovedì 21 dicembre alle 21.15 su Rai1 andrà in onda la prima puntata di Panariello sotto l'albero dal Modigliani Forum di Livorno.New entry sul palco accanto a Giorgio Panariello sarà Diana Del Bufalo.prosegui la letturaPanariello sotto l'albero, anticipazioni puntata del 21 dicembre: ospiti Gianni Morandi-Vanessa Incontrada-Paola Cortellesi-Antonio Albanese-Fiorella Mannoia-Zucchero pubblicato su Realityshow 20 dicembre 2017 18:15.

Scomparsa non avrà una seconda stagione : chiude la serie con Vanessa Incontrada : Scomparsa non avrà una seconda stagione, chiude la serie con Vanessa Incontrada . Ha avuto un successo incredibile fra il pubblico ma non ci sarà una seconda stagione , come era stato deciso fin dall'...

Ascolti tv : la fiction 'Scomparsa' con Vanessa Incontrada vince la serata : L'ultima puntata della fiction Scomparsa con Vanessa Incontrada trasmessa su Rai1 ieri con 6 milioni 811 mila (28.67% di share) è il programma più visto della giornata e uno dei più visti della ...

Scomparsa - Eleonora Andreatta esulta per gli ascolti record. Critici tv : il cast di Alex & Co. per i giovani - Vanessa Incontrada attira i drammi : ascolti TV ascolti record per Scomparsa (voto: 6,5), la serie di Rai 1 con Vanessa Incontrada (7) e Giuseppe Zeno (7), coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy per la regia di Fabrizio Costa che si è conclusa martedì 19 dicembre con 6,8 milioni di telespettatori, il 29% di share e un picco del 35,2%. Un altro eccellente risultato per la fiction Rai che ha vinto tutte e sei le serate ottenendo complessivamente una media di 6,5 ...

‘Scomparsa’ - puntata da record per la fiction con Vanessa Incontrada : Ha superato se stessa la fiction di Rai Uno ‘Scomparsa’ che ieri, giunta alla sua quarta puntata, ha registrato il risultato...