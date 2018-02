Vaccini | gli esperti italiani su Nature | “Con la legge dell’obbligo sono salite le

Vaccini : certificazioni obbligatorie per legge nelle scuole [INFO e DETTAGLI] : Fissato il termine ultimo per la presentazione delle certificazioni dei Vaccini obbligatori nelle scuole. Entro il 10 Marzo, i genitori dei bimbi regolarmente iscritti alle scuole dovranno presentare la certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione di anti-poliomielitico, anti-difterico, anti-tetanico, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella ...

Vaccini - ultima chiamata per 1600 famiglie : TRENTO . Iniziano oggi i colloqui per i 1600 genitori di bambini tra 0 e 6 anni che, in Trentino, hanno deciso di non vaccinare i propri figli. Si andrà avanti fino alla fine maggio. Se questi ...

Siria - guerra agli ospedali : distrutti Vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe : Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe Un centro sanitario supportato da Medici Senza Frontiere nel nord-ovest della Siria è stato colpito da un attacco aereo che ha causato la morte di 6 persone. Le bombe hanno distrutto lo stock di vaccini e i frigoriferi necessari per mantenerli […] L'articolo Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto ...

Aperte le iscrizioni a #PerchéSì : il primo contest sulla migliore comunicazione nei Vaccini : Autorevole, efficace, scientifica, social. Con il laboratorio #PerchéSì Sanofi Pasteur, divisione vaccini di Sanofi, premia e mette in rete le migliori campagne di comunicazione dedicate ai vaccini e realizzate in Italia negli ultimi diciotto mesi. BUONE PRATICHE DA PREMIARE Le iscrizioni al contest #PerchéSì sono già Aperte sul sito www.laboratorioperchesi.it. Al progetto vincitore, valutato da una giuria composta dai rappresentanti del ...

Vaccini - stime degli igienisti : +5 - 7% delle coperture di morbillo dopo il decreto Lorenzin : Un aumento del 5,7% delle coperture vaccinali per morbillo, rosolia e parotite e dell’1,7% per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e haemophilus influenzae di tipo B (il cosiddetto vaccino esavalente). A confrontare i numeri 2016-2017 e ottenere queste stime, che rispecchiano dunque il risultato ottenuto dopo l’entrata in vigore del decreto Lorenzin sull’immunizzazione obbligatoria, è la Società italiana di ...

Vaccini - gli esperti : “Diciamo no alle strumentalizzazioni” : “I Vaccini non hanno colore politico e non vanno strumentalizzati. Non sono oggetto di scelte ‘democratiche’, sono invece uno strumento medico al servizio del bene della collettività, come lo sono gli antibiotici e i farmaci anti-tumorali”. A scriverlo in una nota è il Board del Calendario per la Vita (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – SItI; Società Italiana di Pediatria – ...

Vaccini. Lorenzin : “Raggi - ha detto cose sbagliate” : Lo ha detto la ministra della Salute e leader di Civica Popolare Beatrice Lorenzin al programma ‘Domenica Live’, su Canale 5, a proposito della polemica... L'articolo Vaccini. Lorenzin: “Raggi, ha detto cose sbagliate” su Roma Daily News.

Vaccini - “ammonizione” per settemila famiglie : Sono partite le lettere delle Asl regionali ai genitori di bambini sino a 5 anni non in regola con il piano

Sbagliati i Vaccini antinfluenzali Allarme dei medici : è epidemia Il virus B Yamagata non inserito : I medici Fimmg denuciano l'acquisto da oparte delle Regioni di vaccini che non coprono il ceppo più pericoloso. Maria Corongiu: “Un gioco al risparmio”. In tutta Italia attaccate quasi 5 miln di persone Segui su affaritaliani.it

Proprietà tedesca - orgoglio bresciano : 21 milioni di euro per i Vaccini della Izo : Proprietà tedesca, orgoglio italiano (e bresciano): annata da record per la Izo, azienda nata in seno all'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna ma privatizzata ormai da una ...

Vaccini - una giusta battaglia con gli eroi sbagliati : “Vorrei che la campagna elettorale non fosse sui Vaccini”, scrive Matteo Renzi su Facebook mentre rilancia il post di un suo candidato, il medico Roberto Burioni, auto-proclamatosi campione della scienza contro i barbari no-vax. E così, con questo post, Renzi contribuisce a fare in modo che la campagna elettorale sia sui Vaccini, posizionandosi sul lato opposto a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Le uscite di Burioni – e Renzi – sui ...

Sui Vaccini Matteo Salvini purtroppo sbaglia di nuovo : E ha poi ribadito che 'nessun Paese al mondo ha 10 vaccini obbligatori' e che 'ci sono migliaia di bambini che non sono in grado di sostenere dieci vaccini contemporaneamente'. Ci vediamo costretti ...

"Dieci Vaccini sono la giusta scelta sociale". Intervista al virologo Fabrizio Pregliasco : Non si tratta assolutamente di materiale sperimentale, ma di vaccini che sono autorizzati anche in Europa, in America e nel mondo". Tutti questi vaccini servono per il bene della comunità?. "La ...

