: #News Usa, sceriffo: staff con armi a scuola - CybFeed : #News Usa, sceriffo: staff con armi a scuola - NotizieIN : Usa, sceriffo: staff con armi a scuola -

Lodella contea della Florida teatro della sparatoria in unain cui sono morte 17 persone ha ordinato che i responsabili della sicurezza autorizzati sul territorio scolastico si dotino di fucili. Le, ha spiegato loScott Israel, verranno tenute nelle auto di pattuglia quando non saranno in uso, questo fino a quando non verranno adottate misure e armadietti di sicurezza adatti a custodirle.(Di giovedì 22 febbraio 2018)