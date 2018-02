: #News Usa. NRA, killer non doveva avere arma - CybFeed : #News Usa. NRA, killer non doveva avere arma - JoeHoeNoBro : No Trump, No NRA, No Fascist USA - fabiusr : Le manifestazioni anti NRA e contro le armi (in generale) stanno allargandosi a macchia d’olio in USA. E chi le or… -

L'autore della sparatoria nella scuola in Florida che ha ucciso 17 persone "non avrebbe dovutoaccesso ad un'da fuoco". Lo ha detto Dana Loesch, portavoce della NRA, la potente lobby americana delle armi, partecipando ad un incontro con studenti, sopravvissuti e genitori organizzato e trasmesso in diretta dalla Cnn. Definendo ilun "mostro" ha sottolineato: "Gente matta non dovrebbe essere in grado di possedere un'".(Di giovedì 22 febbraio 2018)